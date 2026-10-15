דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי ד' בחשון תשפ"ז 15.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
26.4°תל אביב
  • 21.9°ירושלים
  • 26.4°תל אביב
  • 25.7°חיפה
  • 26.6°אשדוד
  • 26.5°באר שבע
  • 31.6°אילת
  • 28.2°טבריה
  • 21.8°צפת
  • 26.6°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
ספורט

כדורסלנית נבחרת ישראל דוריאן דהן סוויץ הובילה את קבוצתה הסרבית לניצחון

'הכוכב האדום בלגרד' ניצחה את 'מכלן' הבלגית 89:56 במשחק הראשון העונה ביורוליג נשים | דהן סוויץ קטפה שישה רבאונדים ומסרה שני אסיסטים ב-26 דקות משחק | ירדן גרזון שיחקה במדי קבוצת 'סראגוסה' מספרד שניצחה 75:76 את 'בסקט לנדס' מצרפת

דוריאן דהן סוויץ' (צילום: fiba)
דוריאן דהן סוויץ' (צילום: fiba)
עדכון אחרון: 15.10.2026 | 6:38
נושאים קשורים:

כדורסלנית נבחרת ישראל דוריאן דהן סוויץ הובילה אתמול (רביעי) את קבוצתה 'הכוכב האדום בלגרד' מסרביה לניצחון 89:56 על 'מכלן' הבלגית, במשחק הראשון העונה ביורוליג נשים.

דהן סוויץ עלתה מהספסל וקלעה 14 נקודות. היא קטפה שישה רבאונדים ומסרה שני אסיסטים ב-26 דקות משחק. שותפתה לקבוצה, רומי לוי, שותפה לחמש דקות במהלך הניצחון, לא קלעה וקטפה שלושה אסיסטים.

דוריאן דהן סוויץ' (צילום: fiba)
דוריאן דהן סוויץ' (צילום: fiba)

הנציגה השלישית של ישראל, ירדן גרזון, שיחקה במדי סראגוסה מספרד בניצחון דרמטי 75:76 על בסקט לנדס מצרפת. גרזון שיחקה שמונה דקות בלבד, במהלכן היא זרקה שלוש פעמים לשלוש נקודות, אך לצערה החטיאה את כל הזריקות וסיימה את משחק הבכורה שלה במפעל ללא נקודות ועם ריבאונד אחד.

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!