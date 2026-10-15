כדורסלנית נבחרת ישראל דוריאן דהן סוויץ הובילה את קבוצתה הסרבית לניצחון

כדורסלנית נבחרת ישראל דוריאן דהן סוויץ הובילה אתמול (רביעי) את קבוצתה 'הכוכב האדום בלגרד' מסרביה לניצחון 89:56 על 'מכלן' הבלגית, במשחק הראשון העונה ביורוליג נשים.

דהן סוויץ עלתה מהספסל וקלעה 14 נקודות. היא קטפה שישה רבאונדים ומסרה שני אסיסטים ב-26 דקות משחק. שותפתה לקבוצה, רומי לוי, שותפה לחמש דקות במהלך הניצחון, לא קלעה וקטפה שלושה אסיסטים.

הנציגה השלישית של ישראל, ירדן גרזון, שיחקה במדי סראגוסה מספרד בניצחון דרמטי 75:76 על בסקט לנדס מצרפת. גרזון שיחקה שמונה דקות בלבד, במהלכן היא זרקה שלוש פעמים לשלוש נקודות, אך לצערה החטיאה את כל הזריקות וסיימה את משחק הבכורה שלה במפעל ללא נקודות ועם ריבאונד אחד.