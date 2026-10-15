ירושלים: מוחמד אשרף שוויכי, בן 24, נורה למוות באבו תור; ארבעה נפצעו

מוחמד אשרף שוויכי, בן 24, נורה אמש (רביעי) למוות בשכונת אבו תור במזרח ירושלים. על פי הדיווחים ארבעה רעולי פנים פתחו בירי לעבר כמה בני אדם, כולל הצעיר, שפונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש ושם נקבע מותו. באתקרית נפצעו ארבעה גברים נוספים בדרגות פציעה שונות, ופונו לקבלת טיפול רפואי.

שוטרי תחנת עוז וחוקרי הזיהוי הפלילי במחוז ירושלים פעלו בזירה, אספו ממצאים ומבצעים פעולות חקירה במטרה לברר את נסיבות האירוע ולעצור את המעורבים. מפקד מרחב קדם, תת-ניצב יניב מויאל, הגיע לזירה, קיבל סקירה אודות המקרה וקיים הערכת מצב מיוחדת במסגרתה הנחה על המשך פעולות החקירה. מממצאי התחקור הראשוני עולה החשד כי האירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות.

הפרמדיקיות במד"א אדוה צדוק ושיר שטרנברג, ופרמדיק ביחידת האופנועים של מד"א אברהם אלוש, סיפרו על האירוע: "מדובר בזירה מורכבת. אחד מהפצועים הובא לחבירה איתנו במרפאה מקומית כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".