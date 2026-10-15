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משפט ופלילים

ירושלים: מוחמד אשרף שוויכי, בן 24, נורה למוות באבו תור; ארבעה נפצעו

מממצאי התחקור הראשוני עולה החשד כי מדובר בסכסוך בין משפחות | בשתי תקריות אלימות נוספות נפצעו שני גברים באורח בינוני | על פי יוזמות אברהם, 186 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 176 אזרחים ו-9 תושבים; 158 נורו למוות

ניידת משטרה (צילום אילוסטרציה: lunopark/Shutterstock)
ניידת משטרה (צילום אילוסטרציה: lunopark/Shutterstock)
יניב שרון
יהל פרג'
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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יהל פרג'
כתב רווחה
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עדכון אחרון: 15.10.2026 | 7:22
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    מוחמד אשרף שוויכי, בן 24, נורה אמש (רביעי) למוות בשכונת אבו תור במזרח ירושלים. על פי הדיווחים ארבעה רעולי פנים פתחו בירי לעבר כמה בני אדם, כולל הצעיר, שפונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש ושם נקבע מותו. באתקרית נפצעו ארבעה גברים נוספים בדרגות פציעה שונות, ופונו לקבלת טיפול רפואי.

    שוטרי תחנת עוז וחוקרי הזיהוי הפלילי במחוז ירושלים פעלו בזירה, אספו ממצאים ומבצעים פעולות חקירה במטרה לברר את נסיבות האירוע ולעצור את המעורבים. מפקד מרחב קדם, תת-ניצב יניב מויאל, הגיע לזירה, קיבל סקירה אודות המקרה וקיים הערכת מצב מיוחדת במסגרתה הנחה על המשך פעולות החקירה. מממצאי התחקור הראשוני עולה החשד כי האירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות.

    הפרמדיקיות במד"א אדוה צדוק ושיר שטרנברג, ופרמדיק ביחידת האופנועים של מד"א אברהם אלוש, סיפרו על האירוע: "מדובר בזירה מורכבת. אחד מהפצועים הובא לחבירה איתנו במרפאה מקומית כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".
    מוחמד אשרף שוויכי (צילום: לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)
    מוחמד אשרף שוויכי (צילום: לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)

    בתקריות אלימות נוספות במהלך הלילה נפצע בן כ-60 באורח בינוני בכפר קרע, חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים הלל יפה עם פציעות חודרות.

    בן כ-20 נפצע והובא לחבירה עם צוותי מד"א בסמוך למחלף זרזיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים רמב"ם עם פציעות חודרות.

    על-פי יוזמות אברהם 186 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 176 אזרחים ו-9 תושבים. 158 נורו למוות.

    תגיות:
    פעמון

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