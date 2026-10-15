דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי ד' בחשון תשפ"ז 15.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
26.4°תל אביב
  • 21.9°ירושלים
  • 26.4°תל אביב
  • 25.7°חיפה
  • 26.6°אשדוד
  • 26.5°באר שבע
  • 31.6°אילת
  • 28.2°טבריה
  • 21.8°צפת
  • 26.6°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
חינוך ורווחה

משרד החינוך: הסתיימה הקפאת הטיולים

מיכל מרנץ
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 15.10.2026 | 9:09
נושאים קשורים:

משרד החינוך הודיע היום כי הסתיימה הקפאת הטיולים, וזאת בהמשך להבהרת צה”ל כי מדיניות הטיולים באזור הצפון נותרה ללא שינוי.

"מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון החל מהיום, יום חמישי, 15 באוקטובר, בהמשך להבהרת צה”ל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. הטיולים יתקיימו בהתאם לנהלים, בכפוף לאישור הלשכה לתיאום טיולים ולהנחיות חדר מצב טיולים של משרד החינוך.

"במקביל, הנחה שר החינוך לרענן ולחדד את הנחיות הבטיחות לכלל מערכת החינוך, בדגש על איסור מוחלט לגעת בנפלים, בתחמושת ובחפצים חשודים ועל חובת הדיווח המיידי לגורמים המוסמכים".

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!