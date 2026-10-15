משרד החינוך: הסתיימה הקפאת הטיולים

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משרד החינוך הודיע היום כי הסתיימה הקפאת הטיולים, וזאת בהמשך להבהרת צה”ל כי מדיניות הטיולים באזור הצפון נותרה ללא שינוי.

"מערכת החינוך חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון החל מהיום, יום חמישי, 15 באוקטובר, בהמשך להבהרת צה”ל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. הטיולים יתקיימו בהתאם לנהלים, בכפוף לאישור הלשכה לתיאום טיולים ולהנחיות חדר מצב טיולים של משרד החינוך.

"במקביל, הנחה שר החינוך לרענן ולחדד את הנחיות הבטיחות לכלל מערכת החינוך, בדגש על איסור מוחלט לגעת בנפלים, בתחמושת ובחפצים חשודים ועל חובת הדיווח המיידי לגורמים המוסמכים".