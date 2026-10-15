כנס הבחירות של התעשיינים: בנט הבטיח מענקים, בן גביר יקים "ערים שייצרו רק נשק"

"בגבולות שלנו לצד חקלאות יש תעשיות. אם לא נתמוך במפעלים בקרית שמונה, אנשים לא יגיעו לשם", כך אמר אתמול (רביעי) אברהם נובו נובגורצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, בפתיחת כנס 'ישראל בוחרת תעשייה 2026'. "התעשייה זה פתרון ארוך טווח. אני קורא לנבחרי הציבור, דברו תעשייה", הוסיף נובגורצקי, שהנחה את הכנס עם כתב חדשות 12 עמית סגל.

בכנס, שהתקיים בבית התעשייה בתל אביב, השתתפו ראשי מפלגות מכול רוחב הקשת הפוליטית. הכנס עסק בגישה של ראשי המפלגות לתעשייה הישראלית ולאתגריה, ובשאלות פוליטיות בנוגע לבחירות הקרבות.

"אנחנו אוהבים להיפגש אבל אנחנו צריכים שכנס הבחירות הבא לא יהיה בקרוב, המשק זקוק ליציבות", אמר נובגורצקי, "אנחנו לא מתחת לאלונקה ולא על האלונקה, אנחנו האלונקה. העולם משתנה, טראמפ מחזיר תעשיות מאירופה וסין לארצות הברית, הוא נלחם על זה. גרמניה במשבר תעשייתי, וזה אסון שמוביל למהפכות. התעשייה הישראלית נהנת מחדשנות חזקה. אני לא אנצח את הסיני בכוח עבודה זול, אבל אני יכול שהמכונה שלי תהיה יותר חכמה. הקמנו גוף שיתמוך בישום בינה מלאכותית בתעשייה מכספינו. התעשייה גדלה בכל התחומים, ובייחוד התעשייה הביטחונית, אבל אני מזכיר לא להזניח את התעשייה האזרחית בשביל ימים של פיגורים בתשלומים ממשרד הביטחון וימים שמדינות זרות יחרימו אותנו.

"אחד המאבקים שהיינו בהם זה שער הדולר. אנחנו לא יכולים לשלוט בשער, אבל ביקשנו מהנגיד להוריד ריבית ולרכוש דולרים, וגם תמיכה מהאוצר. המדינה צריכה להשקיע 2 מיליארד שקלים בשנה, והסכום שיוחזר יהיה גבוה פי שניים ופי שלושה".

"ריבונות עצמאית תעשייתית בישראל"

ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט התייחס בדבריו לתוכנית שלו לתעשייה אחרי הבחירות: "המעמד של ישראל בייצוא התרסק. התוכנית שלי היא לא לכפות על הציבור לקנות כחול לבן, אלא להוריד את הממשלה מהגב שלכם, לתת מענקים, כולל האצת פחת בפריפריה. לצד זאת נזניק את הפריון דרך הכשרה מקצועית ושיקום מעמד ישראל בעולם. תהיה העדפה לתעשייה המקומית ברכש ממשלתי אבל לא יהיו מכסים.

"המלחמה שינתה את דעתי ב-30% לכיוון ריבונות עצמאית תעשייתית בישראל. ברגעים הכי מחורבנים שלנו אתם שם, אתם עוגן ודאי. בעולם גלובלי אתה רוצה חופש מוחלט, אבל כמו החקלאות, גם התעשייה היא שמירה על הגבולות. זה בסדר לעשות פעולות אגרסיביות לחיזוק התעשייה הישראלית".

לדברי בנט מבחינת התדמית של ישראל, "המצב על הפנים. לא הכל באשמת הממשלה, יש עשרים שנות הכנה קטארית. אני עומד על כך שנסלק את קטאר ונחליט שהיא אויבת. אבל הצעד הראשון זה לקום בבוקר ולא להיות מטומטם. אנשים בממשלה הולכים עם חבל תלייה, עושים סלפי עם מחבלים כפותים ולוקחים פטישים להרוס אנדרטאות. כשעליתי לדבר עם (איש הטלוויזיה הבריטי) פירס מורגן להגן על התדמית שלנו בעקבות הסרט 'נז"א', הוא לא שאל עליו בכלל. הייתי צריך להגן עלינו מאמירות ומעשים של בן גביר וסמוטריץ'. אתם מחריבים את המעמד שלנו ואת התעשייה".

איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, ענה לביקורת: "אני לא פוגע במעמד של ישראל, אני מחזק אותו. כל כך הרבה שנים פחדנו מסנקציות ונמנעו מלפעול, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. חמאס רואים את התמונות שלי בבתי הכלא, וזה מרתיע אותם. לא סתם ירדנו ב-50% פיגועים".

נובו הזהיר אותו כי פעולות כמו ענידה של סיכת חבל התלייה, פוגעות במעמד של ישראל ובתעשייה הישראלית. "המשפט 'עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב' הוא לא תוכנית עבודה, אולי כדאי להתחשב קצת בגוים", אמר נובו לבן גביר, שענה: "אני קשוב, אבל במזרח התיכון צריך להיות מג'נון, ואם שערה אחת תינצל בזכותי, זה היה שווה את זה".

עוד אמר: "אני רוצה לתת קרקעות בחינם בנגב ובגליל למי שהיה לוחם, וגם להקים ערי חימושים. ערים שלמות שייצרו לנו חימושים, שנהיה תלויים רק בעצמנו. משרד הנגב והגליל תמיד היה קופה קטנה, והיום תחת וסרלאוף ראשי מועצות ובדואים, דרוזים וגם מועצות שמצביעות שמאל משבחים אותו".

כשנשאל על הניתוק הפוליטי מיו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', אמר בן גביר: "הוא מגזרי. אני לא באתי מבית דתי, אני מסתכל על נתיבות, דימונה, מטולה, וגם סביון ותל אביב, שקיבלו עוד כוחות שיטור. ביבי רוצה ללכת עם גדי איזנקוט, וממשלת אחדות זו ממשלת שיתוק, צריך מדיניות או של שמאל או של ימין".

על הנתון שלפיו 87% מהקבלנים משלמים פרוטקשן, ענה: "חוקקתי חוק והקמתי מחלקים לפרוטקשן, עם שלושים שוטרים בצפון ושלושים בדרום. היום יש פי שניים כתבי אישום ופי שלוש חקירות".

בסוף הפאנל העניק נובגורצקי לבן גביר סיכה עם סמל התאחדות התעשיינים ואמר לו: "הסיכה שלך מייצגת מוות, אני נותן לך את הסיכה שלנו שמייצגת חיים, אם יום אחד תתחרט".

"אנחנו מכים את התחזיות של עצמנו"

סמוטריץ' הגן בפאנל על מדיניות האוצר שלו: "מרבית המצביעים שלי הולכים לפי נושאים אידאולוגיים שאינם כלכליים. אין לי חברים עשירים ואין קבוצות לחץ. הובלתי צעדי התכנסות וצמצום לא פופולריים במלחמה, ואנחנו מכים את התחזיות של עצמנו בגירעון ובאינפלציה. זה כואב כשאנשים אומרים שהם יעזבו את הארץ, ויש לנו עבודה להרגיע, לפייס ולאחד. אבל אני לא מוכן לעבוד עם איומים ואקדח לרקה. כשפינו את גוש קטיף וצפון השומרון, לא עזבנו את הארץ ולא הוצאנו את הכסף שלנו".

סגל שאל את סמוטריץ' על האתגרים הכלכליים-חברתיים שיש בשילוב החברה החרדית בשוק העבודה: "על פי מחקר של פורום קהלת, לא של קפלן, משפחה חרדית מקבלת 7,000 שקלים יותר ממשפחה ציונית ומשפחה ציונית משלמת 5,000 שקלים יותר מכפי שהיא מקבלת. זה מצב אפשרי? אני גר בירושלים ואני משלם את הארנונה הגבוהה ביותר בארץ כי העירייה קבעה הנחה בארנונה למשפחה שלפחות אחד ההורים בה לא עובד, גם אם אינו מובטל.

"אולם שום דבר לא יבוא בכוח. מדינת ישראל היא סוציאל דמוקרטית. הערבים מסובסדים יותר מהחרדים משום שהנתונים קשורים למספר הילדים, ואני רואה את זה כערך. כמו שהמדינה מממנת ביטחון לכולנו, התיישבות, חקלאות ופריפריה – כי אין ציונות בלי זה, ישראל גם מממנת ילדים. הורים צריכים לפרנס את ילדיהם, אבל במקביל אני רוצה עידוד ילודה. צריך לצמצם את הסתירה בין להיות ישראלי או חרדי".

אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, שהשתתף בכנס, אמר: "תמיד נעמוד לצד הפועל והשכבות המוחלשות, יהודים וערבים, אבל נמצא ממשק של שיתוף פעולה עם התעשיינים".

כשנשאל לגבי שיתוף פעולה עם ממשלת שינוי עתידית, אמר טיבי כי "נעשה דברים שלא עשינו בעבר כדי להפיל את הממשלה הזאת, ולא נרצה להפיל ממשלה אחרת שתקום. האם נבלע צפרדעים? כושר הבליעה שלנו הולך וגובר".

טיבי התייחס גם לטענות על אפליה מתקנת לרופאים ערבים: "אין העדפה מתקנת לרופאים, יש שני קריטריונים – בני פריפריה ויוצאי אתיופיה. רופאים ערבים מצליחים למרות הקשיים שמוערמים עליהם, והאשמות שמופנות כלפיהם, מוזמנים להוכיח שאני טועה".