משרד החינוך: הטיולים בצפון חזרו לסדרם

הטיולים לצפון חוזרים לסדרם, כך הודיע היום (חמישי) משרד החינוך. אישור זה ניתן לאחר שהטיולים נאסרו באזור ביום שני האחרון, בעקבות פיצוץ של נפל תחמושת שנמצא בשטח והוזז – מה שגרם למותו של תלמיד ולפציעתם של עשרים תלמידים ואנשי צוות.

במקביל לאישור על פתיחת מסלולי הטיול, הורה שר החינוך יואב קיש להנחות את כלל התלמידים במערכת החינוך על האיסור לגעת בנפלים, תחמושת ובחפצים חשודים, ועל חובת הדיווח לגורמים המוסמכים.

"סגור עקב שיקום בשל נזקי המלחמה"

מתווה הטיול שאושר לא כלל אישור להליכה במסלול שבו התרחשה התקרית. במסמך אישור עצמו אף כתוב כי יש להימנע ממסלול 'דרך נוף רכס רמים שביל 2051' משום שהוא סגור 'עקב שיקום בשל נזקי המלחמה'.

טיולים במערכת החינוך ובתנועות הנוער מקבלים אישור שאותו מנפיקה הלשכה לתיאום טיולים. האישור מעניק היתר לבקשה לפעילות כזו או אחרת, או אוסר עליה כמו במקרה הנוכחי.

חקירת התקרית ביום שני מבוצעת על ידי האגף הביטחון של משרד החינוך ומשטרת ישראל. בנוסף קיש הורה למבקר המשרד לערוך גם כן בדיקה.

יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי אמר לגלי צה"ל' השבוע כי, "קק"ל הזהירה את כלל הגורמים מכניסה ליער, שעדיין נחשבת למסוכנת. היער הזה לא זוכה בגלל ענייני בטיחות – תשתיות, עצים שרופים, ועדיין לא סיימנו לטפל בו. רק ב-22 ביוני נכנסנו להכשיר מחדש את היער הזה, ולמעט הדרך עצמה, שהיא קריטית לגורמי ביטחון, כל שאר האזור אלה מקומות שעדיין לא סיימנו להכשיר אותם".