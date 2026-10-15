דיווח: ישראל מונעת הקמת בסיס לכוח הבינלאומי בעזה ומעכבת את תוכנית טראמפ

ישראל מונעת את הקמתו של בסיס צבאי ברצועת עזה עבור כוח הייצוב הבינלאומי שמקדמת מועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך חשף אמש (רביעי) העיתון הבריטי 'גרדיאן'. על פי הדיווח, ישראל אינה מאפשרת לקבלנים ולמשאיות להיכנס לרצועה ולהתחיל בעבודות, ובכך מעכבת גם את יתר תוכניות השיקום של מועצת השלום.

בתחילת אוגוסט העניקה מועצת השלום את חוזה הבנייה הראשון שלה ברצועת עזה לחברת Arkel International האמריקאית, שמושבה בלואיזיאנה. החברה נבחרה להקים בסיס מבוצר עבור 150 חיילים, שישמש כוח חלוץ של כוח הייצוב הבינלאומי (ISF). ואולם, יותר מחודשיים לאחר מכן, העבודות עדיין לא החלו.

"ישראל לא פותחת את הגבול", אמר ל'גרדיאן' גורם המעורה בנושא. לדבריו, ללא הבסיס, לא ניתן להתחיל במימוש יתר התוכנית: "אי אפשר להיכנס בלי כוח הייצוב הבינלאומי. אי אפשר לשקם. אין אבטחה, אין משלוחים של ציוד בנייה. אי אפשר אפילו להתחיל להקים תשתיות ושירותים בסיסיים שיאפשרו שהייה במקום".

הבסיס המתוכנן הוא מתחם מבוצר בשטח של כ-100 על 100 מטרים, שנועד לאפשר שהייה קצרה של חיילים חמושים היטב. לפי המקור, החיילים יגיעו מתוך כוח גדול יותר, המונה כ-500 אנשי צבא ממרוקו ומקוסובו שכבר נשלחו במסגרת ההיערכות לכוח הבינלאומי.

האתר שנבחר להקמת הבסיס שימש בעבר את פעילות קרן הסיוע ההומניטרי לעזה (GHF), שפעלה ברצועה ממאי ועד אוקטובר 2025. הקרן, שהוקמה בתמיכת ארצות הברית וישראל, הפעילה מרכזים לחלוקת מזון באמצעות חברות לוגיסטיקה ואבטחה פרטיות, ועוררה ביקורת חריפה מצד ארגוני סיוע וזכויות אדם.

אחרי הבחירות

חברת Arkel International הייתה אחת מקבלניות המשנה של GHF. לפי פרסומים קודמים, ובהם תחקיר ב'הארץ', החברה סיפקה שירותי לוגיסטיקה וגייסה נהגי משאיות מגאורגיה ומסרביה לצורך הובלת סיוע למרכזי החלוקה ברצועה. החברה נרשמה בישראל במאי 2025, ונציגה בארץ הוא איש העסקים חזי בצלאל. בעבר ביצעה החברה עבודות תשתית ולוגיסטיקה גם עבור ממשלת ארצות הברית, בין היתר בעיראק.

על פי ה'גרדיאן', במועצת השלום מעריכים שממשלת ישראל תאפשר להתחיל בבנייה לאחר הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר. דובר מועצת השלום סירב להגיב לדיווח, וגם ממשלת ישראל וצה"ל סירבו להגיב.

תוכנית שיקום לחצי שנה בעלות של 2.45 מיליארד דולר

מועצת השלום, שהוקמה בעקבות הפסקת האש באוקטובר 2025 וקיבלה את אישור האו"ם, נועדה לפקח על הסדרי הביטחון והשיקום ברצועה. טראמפ משמש יו"ר המועצה למשך כל חייו, ובוועד המנהל שלה חברים גם חתנו ג'ארד קושנר ושליחו סטיב ויטקוף. למרות הסתייגותן של מדינות מערביות רבות מהיוזמה, 28 מדינות הצטרפו אליה כחברות מייסדות.

בספטמבר הציגה המועצה תוכנית שיקום לחצי שנה בעלות של 2.45 מיליארד דולר, כשלב ראשון בתוכנית לעשר שנים שהיקפה מוערך ב-71 מיליארד דולר. קושנר הציג בעבר חזון להפיכת עזה לעיר חוף יוקרתית ובה גורדי שחקים ומרכזי טכנולוגיה. ואולם, לפי הדיווח, אפילו בנייתו של הבסיס הצבאי המצומצם שנועדה לאפשר את תחילת פעילות השיקום, אינה מתקדמת.

העיכוב מתרחש על רקע המשך התקיפות הישראליות ברצועה, למרות הפסקת האש שנכנסה לתוקף באוקטובר 2025. לפי נתוני רשויות הבריאות בעזה, כ-1,400 בני אדם נהרגו בתקיפות ישראליות מאז הפסקת האש.