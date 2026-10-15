סקר: 66% מהשיעים בלבנון תומכים בהעברת נשק חיזבאללה למדינה

כשני שלישים מהשיעים בלבנון תומכים בהעברת נשקו של ארגון חיזבאללה לידי המדינה, ו-71.1% סבורים שההחלטות על מלחמה ושלום צריכות להתקבל בידי המדינה בלבד – כך עולה מסקר שערך מכון המחקר הלבנוני Statistics Lebanon בספטמבר האחרון, ופורסם ב-9 באוקטובר. מהסקר עולה ביקורת נרחבת על תוצאות המלחמה והנהגת הארגון, לצד ירידה באמון בחיזבאללה בקרב המשיבים.

על פי הסקר שכלל 800 אזרחים לבנונים שיעים, 66.4% תומכים בהעברת נשק חיזבאללה למדינה במתכונת כלשהי, לעומת 29.6% שסבורים שעל הארגון להמשיך להחזיק בנשקו במצבו הנוכחי. עם זאת, רק 16.5% תומכים במסירת הנשק באופן מיידי לצבא לבנון ללא תנאים נוספים.

צבא לבנון זוכה לאמונם של 78.5% מהנשאלים, ו-51.1% רואים בו את הגורם שיכול לתרום יותר מכול לביטחון המדינה בטווח הארוך, לעומת 16.5% שבחרו בחיזבאללה.

גם בשאלת התפקיד העתידי של הארגון התגלו חילוקי דעות: 34.8% העדיפו שחיזבאללה יעסוק בפעילות פוליטית בלבד, בעוד 34% תמכו בהמשך שילוב הפעילות הפוליטית והצבאית באופן עצמאי מהמדינה.

רוב השיעים עדיין נותנים אמון בחיזבאללה

67.4% מהנשאלים סבורים שחיזבאללה לא השיג את מטרותיו במלחמה, או שהשיג רק חלק מהן במחיר כבד מאוד. 42.1% הביעו אכזבה, כעס או דאגה ביחס להתנהלות הנהגת הארגון במהלך המלחמה ובעקבותיה.

למרות הביקורת, 59.5% מהמשיבים עדיין נותנים אמון רב או מסוים בחיזבאללה, לעומת 38.5% שמביעים חוסר אמון בדרגות שונות. לשם השוואה, בסקר שערך פרויקט המחקר הבינלאומי Arab Barometer בין פברואר לאפריל 2024, בשיתוף אותו מכון מחקר לבנוני, 85% מהשיעים הביעו אמון בארגון – ירידה של 25.5%.

הסקר מ-2024 נערך כחצי שנה לפני המערכה הישראלית הנרחבת בלבנון. באותה תקופה התמקדה הלחימה העיקרית של צה"ל ברצועת עזה, ובגבול הצפון התנהלו חילופי אש עם חיזבאללה מאז אוקטובר 2023. בספטמבר 2024 חיסלה ישראל את מזכ"ל הארגון חסן נסראללה ופגעה בשדרת הפיקוד שלו, ובתחילת אוקטובר החלה פעולה קרקעית של צה"ל בדרום לבנון. המלחמה גרמה להרס נרחב ולעקירת מאות אלפי תושבים מבתיהם. גם לאחר הפסקת האש בנובמבר 2024 נמשכה המתיחות, ובמרץ 2026 התחדשה הלחימה הנרחבת.

תמיכה באפשרויות שונות להסדר ביטחוני

17% מהנשאלים תמכו בהסכם ביטחוני בין לבנון לישראל שיבטיח את ביטחון הגבול, ו-24.9% העדיפו הסכם ביטחוני בחסות צד שלישי. 8.9% תמכו בהסכם בין איראן לארצות הברית, ואילו 26% סברו שלא ניתן יהיה להגיע להסכם בעתיד הקרוב. בפרסומים נוספים על הסקר דווח כי 63.3% תומכים בהסדר כלשהו עם ישראל, אך הנתון הכולל אינו ניתן לשחזור מפירוט התשובות שפורסם במקור הלבנוני.

התמיכה באפשרויות השונות אינה מעידה בהכרח על נכונות לכונן יחסי שלום עם ישראל, משום שחלק מהן עוסקות בהסדרים ביטחוניים מוגבלים ובתיווך בינלאומי.

הסקר נערך בקרב 800 שיעים לבנונים בני 18 ומעלה, באמצעות דגימה שהתבססה על פיזורם הגאוגרפי של השיעים במדינה. איסוף הנתונים התבצע בעיקר בראיונות פנים אל פנים, והושלם באמצעות ראיונות טלפוניים. Statistics Lebanon פועל מאז 1994 וביצע בעבר מחקרי דעת קהל עבור גופים בינלאומיים, בהם Arab Barometer. בפרסום הסקר לא נמסרו שיעור ההיענות, השאלון המלא או זהות מזמין המחקר.