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בחירות 2026

4,800 אנשים, 99 נציגויות: שליחי המדינה בחו"ל החלו להצביע בבחירות לכנסת

בחירות 2026 לכנסת יצאו לדרך עם פתיחת קלפיות בשגרירות ישראל בוולינגטון בניו זילנד בשעה 23:00 שעון ישראל. לאחר מכן הצביעו בשגרירות פיג'י, ואז בבירת אוסטרליה קנברה | הנשיא הרצוג ביקר בשגרירות ישראל בבאקו בירת אזרבייג׳ן וליווה את השגריר הישראלי בקלפי: "בחירות אינן מלחמת אזרחים"

הנשיא יצחק הרצוג ושגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס, בבחירות בקלפי בבאקו (צילום: מעיין טואף / לע״מ)
הנשיא יצחק הרצוג ושגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס, בבחירות בקלפי בבאקו (צילום: מעיין טואף / לע״מ)
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עדכון אחרון: 15.10.2026 | 14:13
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הליך ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 בנציגויות הישראליות בחו"ל התחיל אמש (רביעי). על פי הודעת ועדת הבחירות המרכזית ומשרד החוץ, כ-4,800 נציגי המדינה ובני משפחותיהם יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם.

בשגרירות בייג'ינג החלו להצביע לבחירות לכנסת ה-26. (צילום: דוברות משרד החוץ)
בשגרירות בייג'ינג החלו להצביע לבחירות לכנסת ה-26. (צילום: דוברות משרד החוץ)

הבחירות יצאו לדרך עם פתיחת קלפיות בשגרירות ישראל בוולינגטון בניו זילנד בשעה 23:00 שעון ישראל. לאחר מכן הצביעו בשגרירות פיג'י ואז בבירת אוסטרליה, קנברה.

בקונסוליה הכללית של ישראל בדובאי החלו להצביע לכנסת ה-26 (צילום: אחיעד קלמן)
בקונסוליה הכללית של ישראל בדובאי החלו להצביע לכנסת ה-26 (צילום: אחיעד קלמן)

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבאקו, בירת אזרבייג׳ן, וליווה שגריר ישראל במדינה, רונן קראוס, בקלפי.

בשגרירות בפיג'י התחילו להצביע בבחירות לכנסת 2026 (צילום: דוברות משרד החוץ)
בשגרירות בפיג'י התחילו להצביע בבחירות לכנסת 2026 (צילום: דוברות משרד החוץ)

הרצוג אמר כי "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג׳ן. אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל, מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל – כאן בשגרירות בבאקו.

"נציגי המדינה כאן הם בין הראשונים בעולם שמצביעים בבחירות למדינת ישראל, והם עומדים לקיים כעת את ההצבעה כדת וכדין עם פתיחת הקלפי.

"הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחו"ל. אני קורא לכל אזרחי המדינה לממש את זכות ההצבעה וכמובן להשפיע על עתידה של ישראל.

"אלה הן בחירות חשובות מאוד אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל – בחירות אינן מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו ולקבוע את הכיוון שאליו הולכת המדינה".

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פעמון

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