4,800 אנשים, 99 נציגויות: שליחי המדינה בחו"ל החלו להצביע בבחירות לכנסת

הליך ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 בנציגויות הישראליות בחו"ל התחיל אמש (רביעי). על פי הודעת ועדת הבחירות המרכזית ומשרד החוץ, כ-4,800 נציגי המדינה ובני משפחותיהם יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם.

הבחירות יצאו לדרך עם פתיחת קלפיות בשגרירות ישראל בוולינגטון בניו זילנד בשעה 23:00 שעון ישראל. לאחר מכן הצביעו בשגרירות פיג'י ואז בבירת אוסטרליה, קנברה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבאקו, בירת אזרבייג׳ן, וליווה שגריר ישראל במדינה, רונן קראוס, בקלפי.

הרצוג אמר כי "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג׳ן. אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל, מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל – כאן בשגרירות בבאקו.

"נציגי המדינה כאן הם בין הראשונים בעולם שמצביעים בבחירות למדינת ישראל, והם עומדים לקיים כעת את ההצבעה כדת וכדין עם פתיחת הקלפי.

"הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחו"ל. אני קורא לכל אזרחי המדינה לממש את זכות ההצבעה וכמובן להשפיע על עתידה של ישראל.

"אלה הן בחירות חשובות מאוד אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל – בחירות אינן מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו ולקבוע את הכיוון שאליו הולכת המדינה".