דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי ד' בחשון תשפ"ז 15.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
21.3°תל אביב
  • 16.6°ירושלים
  • 21.3°תל אביב
  • 22.4°חיפה
  • 21.5°אשדוד
  • 21.1°באר שבע
  • 27.6°אילת
  • 21.8°טבריה
  • 16.4°צפת
  • 21.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
בחירות 2026

ליברמן משיב לאייזנקוט: "לא נתמוך בממשלת מיעוט, גם לתקופת מעבר"

יו"ר ישראל ביתנו אמר את הדברים לאחר שאיזנקוט הודיע שיהיה מוכן להקים ממשלת מיעוט לאחר הבחירות | עוד אמר ליברמן שיתנגד לצירוף המפלגות החרדיות והערביות, וכי "הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי"

אביגדור ליברמן (צילום ארכיון: אבשלום ששוני/פלאש90)
אביגדור ליברמן (צילום ארכיון: אבשלום ששוני/פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 15.10.2026 | 14:51
נושאים קשורים:

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הודיע היום (חמישי) שלא יתמוך בממשלת מיעוט לאחר הבחירות. .זאת לאחר אמירתו של יו"ר ישר גדי איזנקוט אתמול, שאם לגוש שמתנגד לנתניהו ולקואליציה הנוכחית לא יהיה רוב, הוא מתכוון להשביע ממשלת מיעוט ולגייס אליה חברי כנסת נוספים.

"לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר", כתב ליברמן ברשת X, "אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים". עם זאת, ליברמן הזכיר את האפשרות לגייס חברי כנסת מהליכוד לתמיכה בממשלה בהובלת גוש האופוזיציה: "אני מכיר כמה ח"כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".

ליברמן אמר כי יתנגד לחברות של המפלגות החרדיות והערביות בממשלה והתחייב כי "נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד". לצד זאת אמר כי "הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו – שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב".

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!