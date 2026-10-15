ליברמן משיב לאייזנקוט: "לא נתמוך בממשלת מיעוט, גם לתקופת מעבר"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הודיע היום (חמישי) שלא יתמוך בממשלת מיעוט לאחר הבחירות. .זאת לאחר אמירתו של יו"ר ישר גדי איזנקוט אתמול, שאם לגוש שמתנגד לנתניהו ולקואליציה הנוכחית לא יהיה רוב, הוא מתכוון להשביע ממשלת מיעוט ולגייס אליה חברי כנסת נוספים.

"לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר", כתב ליברמן ברשת X, "אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים". עם זאת, ליברמן הזכיר את האפשרות לגייס חברי כנסת מהליכוד לתמיכה בממשלה בהובלת גוש האופוזיציה: "אני מכיר כמה ח"כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".

ליברמן אמר כי יתנגד לחברות של המפלגות החרדיות והערביות בממשלה והתחייב כי "נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד". לצד זאת אמר כי "הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו – שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב".