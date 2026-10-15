איליה צ'צ'ולין ויקיר קוסשוילי הם ההרוגים בפיצוץ במפעל אינטל

ואילה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, ויקיר קוסשוילי, בן 35 מבאר שבע, הם שני העובדים שנהרגו בעקבות הפיצוץ שאירע אתמול (רביעי) במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת. שלושה עובדים נפצעו באורח קשה בשריפה שפרצה במקום, לפי החשד בעקבות פיצוץ בלון גז.

מותו של אחד העובדים נקבע אתמול בבית החולים, והבוקר (חמישי) נמסר מבית החולים סורוקה כי פצוע נוסף מת מפצעיו לאחר ניסיונות החייאה ממושכים. עובד שלישי, בשנות ה-20 לחייו, אושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם.

חברת אינטל: "אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע".

ארגון 'קו לעובד': "שני העובדים שנהרגו בפיצוץ המפעל אינטל מצטרפים ל-14 עובדים ועובדות שנהרגו מתחילת השנה בענף התעשייה. במפעלים אלו עובדים נחשפים לגורמי סיכון רבים, והקפדה על הוראות הבטיחות והמיגון חשובה במיוחד. רק בפברואר האחרון נהרגו שתי עובדות מעבדה במפעל בז"ן בשל בעיה באספקת החמצן לחליפות המגן שלהן. אנו ממתינים לתוצאות החקירה ומקווים שתיעשה הפקת לקחים כדי למנוע את הטרגדיה הבאה, ושולחים את תנחומינו למשפחות ההרוגים והפצועים".