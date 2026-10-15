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כלכלה

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בספטמבר; מחירי הדיור בירידה

הירידה במדד חדה מהצפי לירידה של 0.3% בלבד | מדד מחירי הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן, ירד ב-0.6%

דירות בבנייה בפוריה ליד טבריה (צילום: דוד כהן/פלאש90)
דירות בבנייה בפוריה ליד טבריה (צילום: דוד כהן/פלאש90)
יובל לקח
יובל לקח
כתב כלכלה
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עדכון אחרון: 15.10.2026 | 18:30
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מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בספטמבר 2026, בהשוואה לאוגוסט 2026, כך הודיעה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת לעומת תחזית לירידה של 0.3%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור שירד ב-2.7%; תחבורה שירד ב-2.5%; והלבשה והנעלה שירד ב-0.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות טריים שעלה ב-6.6% ושירותי חינוך שעלה ב-0.8%.

מחירי המזון ירדו ב-0.4%. שכר הדירה עלה ב-0.4%. מדד מחירי הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן, ירד ב-0.6%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2026 לעומת ספטמבר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%.

תגיות:
פעמון

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