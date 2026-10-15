המיזם שיסייע לאזרחים ותיקים ולאנשים עם מוגבלות להגיע לקלפיות ביום הבחירות

כשעדי ישראלי (29) שמעה שבעקבות לחץ פוליטי לא יוצבו קלפיות בבתי האבות, היא הרגישה שאינה יכולה לעמוד מנגד. "הבנתי שהולכים למנוע זכות דמוקרטית מציבור גדול ופגיע", אומרת ישראלי ל'דבר'. "אני לא בן אדם שמסוגל לתת לידיעה כזו לעבור. החלטתי שאני לא מסכימה שזה יקרה".

ישראלי, סטודנטית לתואר שני בספרות, העלתה רשומה לחשבון הפייסבוק שלה וקראה לצעירים להתנדב ביום הבחירות ולסייע לוותיקים להגיע לקלפי. "הייתי תמימה, חשבתי שאמצא משהו כמו 100 צעירים וצעירות שילוו, אבל תוך 72 שעות הפרויקט גדל לאלפי מתנדבים", היא מספרת.

מהר מאוד חברה לישראלי יהל בן-נר (52), חברת מועצת הוד השרון לשעבר, שמנהלת את הפרויקט בפועל. "כששמעתי על הקמת המיזם, ידעתי שיש עוד סוג אוכלוסייה שממש צריך את המיזם, ואלו אנשים עם מוגבלות, לצד האזרחים הוותיקים. כאישה שעד לפני כמה שנים לא הייתה עם מוגבלות, אני שמה עכשיו לב לדברים שצריך לשפר, שלא הייתי חשופה אליהם קודם. הקלפיות ומבני הציבור שבהם מצביעים נגישים, אבל הדרך אל הקלפי היא הבעיה".

"אנחנו מציעים סיוע לכל אדם שזקוק לו, לא משנה לאיזה מחנה הוא מצביע"

עם יותר מ-6,000 מתנדבים וכמה מאות אנשים שפנו בבקשה לסיוע, פרויקט מלווי הבחירות הפך למיזם אזרחי משמעותי לקראת הבחירות הקרובות. "אנחנו פרויקט פוליטי, אבל לגמרי א-מחנאי וא-מפלגתי", מבהירה ישראלי. "אנחנו שומרים על חוקי טוהר הבחירות ומציעים סיוע לכל אדם שזקוק לו, לא משנה לנו לאיזה מחנה הוא מצביע".

כדי לשמור על מוגנות המתנדבים ומקבלי הסיוע, יצרו ישראלי ובן-נר, יחד עם שאר הצוות שפועל כולו בהתנדבות מלאה, מבנה ארגוני עם אחראים בכל עיר, חתימה על הצהרות טוהר בחירות ואיסור מוחלט ללבוש סממנים מפלגתיים או לדבר על העדפות פוליטיות. מהנהגים שהתנדבו להסיע לקלפי דרשו רישיונות רכב ואישור שאין להם עבירות תנועה.

כדי להבטיח שהמפגש הבין-אישי יהיה חיובי ככל האפשר, חברו אנשי "מלווי הבחירות" לעמותת "נגישות לישראל", שיצרה עבורם סרטון הדרכה המנחה את המתנדבים כיצד לסייע לאנשים עם מוגבלות בצורה הנעימה ביותר. "ליווי נגיש מתחיל בהקשבה", נפתח הסרטון, שמפרט באופן רגיש וברור כיצד על המתנדבים לנהוג עם אנשים עם מוגבלויות שונות.

לצד המטרה הברורה של מימוש הזכות הבסיסית לבחור, כוונתן של בן-נר, ישראלי ושותפותיהן ברורה: להרחיב את האמפתיה, לעזור לאנשים להיכנס לנעליהם של אחרים ולהפוך את המרחב הציבורי לנגיש יותר.

"מבוגרים ואנשים עם מוגבלות מתמודדים עם המון דברים שאנשים בלי מוגבלות לא מודעים אליהם", אומרת ישראלי. "כל מתנדב ומתנדבת שמסייעים לאדם עם מוגבלות יחוו לרגע את החיים כאדם עם מוגבלות. יש לנו תקווה שהחשיפה הזו תביא אנשים להבין איך החיים שלנו יהיו טובים יותר, לא רק ביום הבחירות".

"לפחות 10,000 איש בכל הארץ צריכים את העזרה שלנו"

בעוד שהזכות לבחור היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, המציאות שנחשפה בפני בן-נר וישראלי מגלה שהיא נמנעת בפועל מלא מעט ישראלים. "אני מאמינה בכל ליבי שלפחות 10,000 איש בכל הארץ צריכים את העזרה שלנו", אומרת בן-נר. "אני מתניידת עם קלנועית, אז אני יכולה להצביע בכל קלפי מיוחדת, אבל הדרך אל הקלפי לא בהכרח נגישה, ואין סידור למי שמתקשה להגיע. המיזם שלנו עונה על הצורך הזה".

"נשמח להעניק את המיזם הזה כמו שהוא למדינה, לתת להם את כל הכלים ואת כל המערכת, להסביר להם על השיטות", מבהירה בן-נר. "בהגדרה, זה לא צריך להיות מיזם אזרחי התנדבותי. יש בזה חן מסוים, שהכול בהתנדבות ואין אוריינטציה פוליטית, אבל בסוף אנחנו רוצים שכל האנשים, לא משנה מה הם מצביעים, יבואו וישפיעו. אם המדינה תעשה את זה, ברור שזה יהיה גדול יותר".

"צריך לספר על המיזם לחברים, לשכנים, למשפחה", מפצירה ישראלי. "השיתוף בסוף יכול להיות ההבדל בין אם אדם יצא להצביע או לא".

ישראלי, שהייתה מיוזמות חידוש ההנצחה של הנרצחים והנופלים בשבעה באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל בכיכר דיזנגוף בתל אביב, מקווה שלקראת יום הבחירות יוצפו היא ושותפותיה בבקשות נוספות לעזרה. "הקהילתיות מרכזית בחיים שלי, עזרה למי שזקוק. הפרויקטים האלו מביעים את התקווה שלי לאיך המדינה צריכה להיראות: סולידריות, ערבות הדדית וגישור בין-דורי".

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