ארגון הרוקחות נגד ערוץ 14: "רוקחים ערבים מטפלים במסירות בכל אדם"

ארגון הרוקחות מתח ביקורת חריפה על ערוץ 14, בשל התבטאויות המבטאות חשד נגד כלל הרוקחים הערבים. בתגובה שפרסם היום (חמישי) נכתב כי "הצגת הרוקחות והרוקחים הערבים כמי שאינו עושה עבודתו נאמנה, היא מסוכנת, מבזה ועלולה לחשוף אותם לעוינות ולפגיעה".

בארגון התייחסו לדברים שנאמרו בתוכנית 'שי את פתחי' מיום שלישי האחרון. בין היתר, המגיש שי גולדשטיין אמר כי "שחררנו את כל הרוקחות לערבים, אם יום אחד הם יחליטו לעשות לנו תרגיל חבל על הזמן, יחליפו לכולם את התרופות…" נועם פתחי, שותפו להגשת התוכנית: "תגידו תודה כל יום שאתם אזרחי ישראל".

אסנת זוהר, שהייתה חלק מהפאנל של התוכנית: "כשאני מגיעה לביג גלילות, אני מפחדת לדבר עברית". דרור קאפח, גם הוא משתתף בפאנל: "למה לקחת בן אדם דובר ערבית כרוקח? למה לא טייח? ההוא ממקדונלד'ס? מתדלק? למה דווקא רוקחת? ה'פרופיילינג' הזה לא מתאים".

ארגון הרוקחות מסר כי "רוקחות ורוקחים ערבים הם חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות ומעניקים טיפול מקצועי מסור ואחראי לכל אדם, בשגרה ובחירום. אנו קוראים לערוץ 14 להתנצל באופן רשמי בפני ציבור הרוקחים, ובוחנים משפטית באילו דרכים ניתן לנקוט מול מי שאחראי על דברי ההבל והדיבה שהושמעו.

"במקביל אנו קוראים לשר הבריאות, לנבחרי הציבור ולהנהגת מערכת הבריאות לגנות את הדברים בפומבי ובאופן חד משמעי ולהתייצב לצד הרוקחות והרוקחים. שתיקה והעלמת עין למול גזענות היא לא פחות משיתוף פעולה עם המעשה".

השיח בערוץ 14 היה בתגובה לסרטון בחירות שפרסמה מפלגת 'הרשימה המשותפת', שבו מוצגים רוקחת ערביה מדברת אל לקוח ערבי בעברית, כי מנהל בית המרקחת אסר זאת.

תגובת ערוץ 14 טרם נמסרה ותובא כשתתקבל.