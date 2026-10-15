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צבא וביטחון

אלוף במילואים חיים נדל הלך לעולמו בגיל 92

נדל שירת במהלך שירותו הצבאי כמפקד חטיבת הצנחנים, מפקד חטיבת הצנחנים במילואים ומפקד עוצבת "המפץ" | הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים ויובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בקריית שאול

אלוף במילואים חיים נדל (צילום: דובר צה״ל)
אלוף במילואים חיים נדל (צילום: דובר צה״ל)
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עדכון אחרון: 15.10.2026 | 22:48
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    אלוף (במיל') חיים נדל הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 92. נדל שירת בתפקידו האחרון בצה"ל כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. קודם לכן שימש מפקד עוצבת "המפץ", מפקד חטיבת הצנחנים במילואים ומפקד חטיבת הצנחנים.

    נדל הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. הוא יובא למנוחות מחר (שישי) בשעה 11:30 בטקס צבאי בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.

    נדל נולד בפולין ב-1933 והתגייס לצה"ל בשנת 1952. במהלך מבצע קדש השתתף בקרב המיתלה ועוטר בצל"ש אלוף. במלחמת ההתשה שימש מפקד חטיבת הצנחנים הסדירה, ובמלחמת יום הכיפורים פיקד על חטיבת הצנחנים במילואים 317, שלחמה בחזית הסורית והשתתפה בכיבוש החרמון הסורי. בין השנים 1975 ל-1979 פיקד על אוגדה 146, ובהמשך, בשנים 1979 עד 1983, כיהן כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. בשנת 1985 השתחרר משירות קבע.

    תגיות:
    פעמון

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