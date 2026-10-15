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צבא וביטחון

ישראלי נפצע מפגיעת רכב בעטרת בבנימין, צה"ל: מדובר בתאונה

הפצוע נפגע קל-בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי | כוחות צה"ל והמשטרה הוזעקו למקום | לפי דיווחים, נערים ממאחז סמוך ניסו לחסום את תנועת הרכבים הפלסטיניים - ומכונית פלסטינית פגעה באחד מהם

דבר
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עדכון אחרון: 15.10.2026 | 22:57
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    דיווח ראשוני התקבל הערב (חמישי) על דריסה באזור עטרת בבנימין. צה"ל מסר תחילה כי חשוד פגע באזרח ישראלי באמצעות כלי רכב, והאזרח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי.  ב'כאן' פורסם כי כי לפי ממצאי צה"ל, נערים ממאחז סמוך הציבו חסמים לפלסטינים, וכלי רכב פלסטיני פגע באחד הנערים כשניסה להימלט. צה"ל אישר ל'דבר' כי מדובר בתאונה.

    כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש"י הוזעקו למקום. במסגרת החיפושים הכוחות החלו בביצוע חסימות בצירים ובכפרים באזור.

    המשטרה: "שוטרי מחוז ש"י וכוחות צה"ל הוזעקו לפני זמן קצר למקום בעקבות דיווח על דריסת הולך רגל. כתוצאה מכך, הולך הרגל פונה באורח קל-בינוני (עפ"י גורמי הרפואה) לקבלת טיפול רפואי בביה"ח. החקירה נמשכת".

    תגיות:
    פעמון

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