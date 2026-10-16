"למה את אומרת שאתם עשיתם את זה?": הוויכוח שפוצץ כנס בחירות בנושא אזרחים ותיקים

מפגש נציגי מפלגות שארגנה עמותת 'אביב לגיל השלישי' תחת הכותרת 'אזרחים ותיקים על סדר היום' היווה במה ציבורית להצגת התוכניות הנוגעות לציבור של 1.2 מיליון איש. אך בין הצגת התוכניות העתידיות, התלקח ויכוח על מהלך שנעשה בעבר, שכמעט פוצץ את המפגש.

בפאנל השתתפו הציגו ח"כ אתי עטיה (הליכוד), ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) וח"כ מירב כהן (ביחד), את עמדותיהם ותוכניות מפלגותיהם בנוגע לזקנים. במהלך הדיון טענה ח"כ עטייה שהחוק להעלאת קצבת הזיקנה למקבלי הבטחת הכנסה, שאושר בכנסת הקודמת, הוא חוק של מפלגת הליכוד – טענה שגרמה לח"כ כהן להתקומם.

ח"כ אתי עטיה: "לדבריה של ח"כ מירב כהן, מי שחוקק או חוקקו את חוק הצמדת קצבת הזיקנה בגיל פרישה למקבלי אבטחת הכנסה להצמיד אותו ל70% משכר המינימום, אמנם זה היה בממשלת השינוי, מי שהחוק הוא על שמו זה שר הרווחה חיים כ"ץ ואנוכי, שנינו קידמנו וחוקקנו את החוק."

ח"כ מירב כהן: "לא הבנתי, זה חשוב לי להבין. אתם הבאתם תשעה תקציבי מדינה, שקל תוספתי לא הבאתם לזקנים".

ח"כ עטיה: "תפרידי בין הקדנציה הזאת לקדנציה הקודמת"

ח"כ כהן: "אתם לא הבאתם ארבע שנים כלום, זה מה שחשוב, שקל תוספתי, כלום."

ח"כ עטיה: "אל תגידי כלום. נתתי לכם מחמאה. מי שהוביל את החוק הזה, לתת לנו את התקציב 1.3 מיליארד ש"ח, זה היה ליברמן ולא היה אתם, אמנם שהייתם בממשלה. הצמדת קיצבת הזקנה בגיל הפרישה ולהצמיד אותה ל70% משכר המינימום זה אנחנו, אני וחיים כ"ץ."

ח"כ כהן: "למה את אומרת שאתם עשיתם את זה?"

ח"כ עטיה: "אני לא הפרעתי לך"

ח"כ כהן: "אבל למה את אומרת דבר לא נכון"

ח"כ עטיה: "אמנם היית שרה לשוויון חברתי אבל מי שחוקק את החוק זה מפלגת הליכוד".

ח"כ כהן: "מה?"

ח"כ עטיה: "מה? מה?"

ח"כ כהן: "זה מוזר להגיד שהם חוקקו את החוק הזה"

ח"כ עטיה: "הצמדת קצבת הזיקנה זה אנחנו חוקקנו את זה. עשינו סדק בקיר".

כדי לקבוע מי צודקת בדיון הסוער בין הח"כיות, ולהעניק את הקרדיט על החוק שעליו אמר ח"כ חיים כ"ץ, שנמצא מבין החתומים על החוק ומכהן כיום גם כשר הרווחה, "מהלך אדיר שדרכו נוכל להוציא את האזרחים הוותיקים מקו העוני", צריך ללכת כמה שנים אחורה.

גלגולה של תוספת

הממשלה בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, כיום ראשי מפלגת 'ביחד', הושבעה ב-13 ביוני 2021. ח"כ מירב כהן ( 'ביחד') מונתה לשרה לשוויון חברתי, שבאותה העת היה אמון על כלל האזרחים הוותיקים ובתוכם על הרשות לזכויות ניצולי השואה. קצבת הבטחת הכנסה לכלל הזכאים עמדה באותה עת על כ-61% משכר המינימום.

שמונה ימים לאחר השבעת הממשלה, ב-21 ביוני 2021, הניח ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת) על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית, לפיה "הגמלה לזכאי שאין לו הכנסה, ושהגיע לגיל הפרישה, לא תפחת מ-85% משכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, ולגבי שני בני זוג הזכאים לגמלה – לא תפחת מ-105% משכר המינימום".

ארבעה ימים לאחר מכן הניחו חברי הכנסת כ"ץ ועטיה (הליכוד) הצעת חוק פרטית דומה, עם הבדלים קלים, "מוצע לשנות את מנגנון החישוב והעדכון של גמלת הבטחת ההכנסה בגיל פרישה ואילך, כך שתהיה לפחות בסכום השווה לשמונים אחוזים משכר המינימום, ותוצמד החל מ-1.1.2022 לשכר הממוצע במשק".

בסוף אוגוסט באותה השנה החליטה הממשלה על מהלך דרמטי להעלאת קצבאות הבטחת ההכנסה, שייכלל בתקציב המדינה הדו-שנתי ל-2021-2022. בהצעת הממשלה, הקצבה לכלל הזכאים תועלה לגובה של עד 70% משכר המינימום ליחיד, ו-75% לזוג, והסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן. בהשוואה להצעות החוק הפרטיות, התנאים בהצעה הזו היו נמוכים יותר, אך עדיין היוו שינוי משמעותי לרשת הביטחון הממשלתית לאזרחים ותיקים ללא מקור הכנסה אחר. עלות התוספת נאמדה במיליארד וחצי שקלים לשנה.

ההצעה נכללה ב'חוק ההתייעלות הכלכלית' שהונח על שולחן הכנסת בסוף אוגוסט, ואושר בקריאה ראשונה בתחילת ספטמבר. חודש לאחר מכן, ב-13 באוקטובר 2021, אישרה ועדת השרים לחקיקה את תמיכת הממשלה בהצעות החוק הפרטיות של חברי האופוזיציה דאז כ"ץ ועטייה, וגם של עודה. בהחלטה צוין שהמהלך נעשה בהמלצת שר האוצר אביגדור ליברמן, ומותנה בכך "שהמציעים יסכימו להתאים את הנוסח להצעת החוק הממשלתית שבחוק ההסדרים". באותו יום ממש עלו שתי הצעות החוק להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, ועברו ללא מתנגדים.

למחרת החליטה ועדת הכספים למזג את שתי הצעות החוק, של ח"כ עודה ושל חברי הכנסת עטיה וכ"ץ עם ההצעה הממשלתית. בתחילת נובמבר עברה הצעת החוק הממשלתית במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

אפשר לשתף פעולה בקידום נושאים חברתיים

אז מי צודקת? בסופו של עניין, חברי הכנסת כ"ץ, עטיה ועודה אכן היו הראשונים בכנסת הקודמת שהגישו הצעת חוק להעלאת הבטחת הכנסה לאזרחים ותיקים. אך המהלך יצא לפועל בזכות החלטת ממשלת בנט-לפיד לתקצב את העלאת הקצבאות ולכלול אותה בחקיקה הנלווית לתקציב.

הקרדיט שדרשה ח"כ עטיה מוצדק, אך הוא בוודאי לא בלעדי, וצריך להילקח בפרופורציה המתאימה. גם פרספקטיבה לא תזיק: הליכוד הייתה בשלטון ב-12 השנים שקדמו לממשלת בנט-לפיד, ולא מצאה לנכון לקדם את העלאת הקצבאות לקשישים.

אך מעבר למאבק על הקרדיט, הוויכוח הזכיר שיש בעיות חשובות, שנוגעות לחיי היום-יום ולחשבון הבנק של אזרחי ישראל, שחברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה יכולים להסכים עליהן ואפילו לשתף פעולה כדי לשנות את המצב לטובה.