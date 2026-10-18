סקר: סטודנטים בישראל מוציאים 671 ש"ח בחודש יותר משהם משתכרים

שכרם החודשי הממוצע של סטודנטים עומד על 6,235 שקלים, וההוצאה החודשית של סטודנטים עומד על 6,906 שקלים, כך עולה מהסקר השנתי של התאחדות הסטודנטים שפורסם היום (ראשון). מדובר בפער שלילי של 671 שקלים בממוצע, עלייה של 28 שקלים ביחס לשנה שעברה. עוד נמצא כי 67% מהסטודנטים לא מצליחים לחסוך כסף באופן קבוע, וכי 76% מהם מדווחים כי מצבם הכלכלי גורם להם למתח או חרדה.

דרכי ההתמודדות עם הפער בין ההוצאות להכנסות משתנות מסטודנט לסטודנט. רבע מהסטודנטים לקחו הלוואה במהלך לימודיהם, כש-61% מהם לקחו הלוואה גדולה מ-20 אלף שקלים. היקף ההלוואה הממוצע הוא 49,849 שקלים. כמחצית מהסטודנטים נעזרים בהוריהם, בהיקף של 2,252 שקלים בחודש בממוצע.

המקורות הכספיים של הסטודנטים אינם רק הלוואות והורים: 81% מהסטודנטים עובדים. עם זאת, רק 49% מהם עובדים בתחום לימודיהם. בהשתכרותם קיים פער מגדרי: סטודנטים גברים מרוויחים 71.2 שקלים לשעה בממוצע, לעומת 61.2 שקלים לשעה בממוצע לסטודנטיות.

ההוצאה הגבוהה ביותר של סטודנטים היא על דיור ואחזקת דירה: 3,155 שקלים בחודש בממוצע. הוצאות האחרות בסדר יורד הן: מזון לצריכה ביתית (1,463 ש"ח בחודש), בילויים (751), נסיעות (724), בריאות כולל בריאות הנפש (603) ותקשורת (211).

העלייה הגבוהה ביותר בהוצאה ביחס לשנה שעברה נצפתה בדיור ואחזקת הדירה – הסכום החודשי הממוצע עלה ב-39 שקלים. לאחר מכן בריאות (31 שקלים), בילויים (6 שקלים) ומזון לצריכה ביתית (4 שקלים). ההוצאות על נסיעות ירדו ב-37 שקלים, ועל תקשורת ב-15 שקלים.

הסקר בחן גם את תפיסותיהם של הסטודנטים לגבי עתידם: 72% טוענים כי מוסד הלימודים אינו מכין אותם לשוק העבודה בעידן הבינה המלאכותית, ו-42% חוששים במידה רבה מאוד מהשתלבותם בשוק העבודה. 29% שוקלים לעזוב את הארץ בסיום התואר (לעומת 26% בשנה שעברה). 38% מהם העריכו שלא יוכלו לקנות דירה במהלך חייהם.

הנתונים נאספו בשאלון אינטרנטי במדגם של 12,000 סטודנטים במהלך החודשים יולי-ספטמבר 2026.