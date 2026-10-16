מזג האוויר: גשמים מקומיים, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך היום הגשם ייחלש ויתמעט.

בלילה יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים, ברובם קלים, יוסיפו לרדת לאורך מישור החוף.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, והם ייחלשו בהדרגה במהלך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. לאורך מישור החוף עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים.

ביום שני יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה.