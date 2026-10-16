שלושה נעצרו בחשד לרצח רביע עובידיה ליד מחלף גולני

שלושה תושבי טורעאן, שני גברים ואישה, נעצרו הלילה (בין חמישי לשישי) בחשד למעורבות ברצח רביע עובידיה, בן 38, שגופתו אותרה אתמול ביער לביא סמוך למחלף גולני. המשטרה צפויה לבקש הבוקר מבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת להאריך את מעצרם.

הדיווח על גבר ללא רוח חיים התקבל אתמול בצהריים במוקד 100 של המשטרה. כוחות גדולים של מחוז צפון הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. לאחר הערכת מצב הוטלה החקירה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון, ובמהלך הלילה נעצרו שלושת החשודים.

לפי פרטים שפורסמו הבוקר ב-ynet, עובידיה, תושב הכפר הפלסטיני זובובא שבאזור ג'נין, עבד במשך כשנתיים בחברת בניין הקשורה לחלק מהחשודים. במשטרה חושדים כי בינו לבין מעסיקיו לשעבר התגלע סכסוך כספי סביב דרישתו לקבל פיצויים לאחר שסיים את עבודתו בחברה.

על פי החשד, החשודים יצרו קשר עם עובידיה, שעבד בתקופה האחרונה באום אל-פחם, וביקשו ממנו להגיע לפגישה באזור מחלף גולני בניסיון ליישב את הסכסוך. במהלך הפגישה הוא הוכה למוות, וגופתו נמצאה לאחר מכן בשטח הפתוח ביער לביא. שניים מהחשודים הם בני זוג בשנות ה-50 לחייהם, והחשוד השלישי הוא בשנות ה-20 לחייו.

בני משפחתו של עובידיה סיפרו כי הוא היה נשוי ואב לשלושה ילדים. אחיו כמאל אמר ל-ynet כי בני המשפחה החלו לחפש אחריו לאחר שלא נמצא במקום מגוריו ולא ענה לטלפון, ובהמשך נודע להם על מותו. לדבריו, המשפחה סבורה כי הרקע לרצח היה דרישתו של עובידיה לקבל את הכספים שלטענתו הגיעו לו בעקבות תקופת עבודתו.

במשטרה הדגישו כי החקירה נמשכת. בשלב זה שלושת העצורים חשודים במעורבות ברצח, וטרם הוגשו נגדם כתבי אישום.