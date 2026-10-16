ועדות החוקה והכלכלה אישרו: עסקים קטנים יוחרגו מתביעות ייצוגיות

הוועדה המשותפת של ועדות החוקה והכלכלה בכנסת אישרה אתמול (חמישי) לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק התובענות הייצוגיות, המבקש להחריג עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 9 מיליון שקלים מתחולת החוק. המשמעות היא שלא ניתן יהיה להגיש נגדם תביעות ייצוגיות, לרבות בגין הפרות של חובת הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

עוד קובע התיקון חובה לפנייה מוקדמת לעסק ומתן 60 ימים לתיקון ההפרה בחמש מעילות התביעה הקבועות בחוק: שליחת ספאם, הכללת משקל האריזה במחיר מוצר הנמכר לפי משקל, וסוגיות הנוגעות לסימון מוצרים, ובהן זהות היצרן והיבואן, ארץ הייצור, כמות ותכולה וכן סימון ומידע צרכני בעברית. ככל שהתיקון יאושר גם במליאת הכנסת, לא ניתן יהיה להגיש תביעות ייצוגיות נגד עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 9 מיליון שקלים גם בגין היעדר התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות.

שורה של ארגונים מרכזיים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות התנגדו להצעת החוק והזהירו כי היא עלולה לפגוע באופן משמעותי בזכותם לנגישות ולשוויון. הארגונים הדגישו כי בהקשר זה תובענות ייצוגיות אינן רק כלי למתן סעד כספי, אלא גם מנגנון מרכזי להבטחת קיומו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותמריץ לעסקים לתקן ליקויי נגישות.

"כל צמצום בלתי מידתי של האפשרות לעשות שימוש בכלי זה עלול להביא לכך שהפרות של הוראות הנגישות יוותרו ללא מענה אפקטיבי, ובכך לפגוע פגיעה ממשית בזכות יסוד של ציבור רחב", כתבו הארגונים בחוות דעת שהוצגה לוועדה.

עוד טענו הארגונים כי בשנים האחרונות הצטמצם באופן משמעותי היקף התובענות הייצוגיות בתחום הנגישות, ולכן אין הצדקה, לדבריהם, להציג את הנושא כתופעה רחבת היקף המצדיקה פגיעה גורפת בכלי האכיפה המרכזי העומד לרשותם של אנשים עם מוגבלות.

הצעת החוק שאושרה בוועדה קובעת גם כי תידרש פנייה מוקדמת ומתן 60 יום לתיקון הפרה במקרים של תביעה על היעדר התאמות נגישות בעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 50 מיליון שקלים. לסעיף זה לא התנגדו ארגוני האנשים עם מוגבלות.

עו"ד רועי כהן, נשיא להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, מסר: "במשך שנים להב התריעה מפני תופעה חמורה שבה חוק התובענות הייצוגיות, שנועד במקור להגן על הצרכנים, הפך במקרים רבים לכלי להפעלת לחץ כלכלי ולסחיטת בעלי עסקים קטנים, שנאלצים להתמודד עם תביעות של מיליוני שקלים גם בגין הפרות שניתן היה לתקן בקלות. אני מברך על ההחלטה החשובה והמתבקשת הזאת. מדובר בצעד משמעותי לצמצום תופעת תביעות הסרק והניצול לרעה של החוק, וליצירת סביבה עסקית הוגנת ותומכת יותר".

כהן הוסיף כי עמדת להב הייתה שיש להעניק הגנות רחבות אף יותר לעסקים קטנים ולהחריג מתחולת החוק עסקים בעלי מחזור של עד 20 מיליון שקלים. "נמשיך לפעול כדי להגדיל את גובה התקרה של ההגנה ולהרחיב את שאר ההחרגות ולהבטיח שבעלי העסקים לא ייאלצו לחיות תחת איום משפטי מתמיד. אנחנו בעד הגנה על הצרכנים ובעד אכיפת החוק, אבל אנחנו נגד ניצול לרעה של ההליך המשפטי על גבם של העסקים הקטנים".