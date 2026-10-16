מאבטח בבית ספר ביפו נעצר בחשד שהטריד מינית תלמידה וכלא אותה

מאבטח בבית ספר ביפו, בשנות ה-50 לחייו, נעצר הבוקר (שישי) בחשד שהטריד מינית תלמידה וכלא אותה בניגוד לרצונה בשטח בית הספר.

התלונה התקבלה אמש בתחנת יפו של מרחב איילון. לפי המשטרה, התלמידה דיווחה כי המאבטח המועסק בבית הספר שבו היא לומדת הטריד אותה מינית, ועל פי החשד אף מנע ממנה לצאת מהמקום בניגוד לרצונה.

בעקבות התלונה פתחה המשטרה בחקירה, שבמסגרתה נאספו ראיות וממצאים ונעשו פעולות לאיתור החשוד.

הבוקר נעצר המאבטח והועבר לחקירה בתחנת יפו, שבסיומה נכלא. המשטרה הודיעה כי בכוונתה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.