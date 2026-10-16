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חינוך ורווחה

מאבטח בבית ספר ביפו נעצר בחשד שהטריד מינית תלמידה וכלא אותה

התלמידה התלוננה אמש במשטרה כי המאבטח הטריד אותה מינית ואף מנע ממנה לצאת משטח בית הספר | החשוד, בשנות ה-50 לחייו, נעצר הבוקר והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו

אזיקים על רגליו של אדם עצור. אילוסטרציה. (הדס פרוש/פלאש90)
אזיקים על רגליו של אדם עצור. אילוסטרציה. (הדס פרוש/פלאש90)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
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עדכון אחרון: 16.10.2026 | 12:33
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מאבטח בבית ספר ביפו, בשנות ה-50 לחייו, נעצר הבוקר (שישי) בחשד שהטריד מינית תלמידה וכלא אותה בניגוד לרצונה בשטח בית הספר.

התלונה התקבלה אמש בתחנת יפו של מרחב איילון. לפי המשטרה, התלמידה דיווחה כי המאבטח המועסק בבית הספר שבו היא לומדת הטריד אותה מינית, ועל פי החשד אף מנע ממנה לצאת מהמקום בניגוד לרצונה.

בעקבות התלונה פתחה המשטרה בחקירה, שבמסגרתה נאספו ראיות וממצאים ונעשו פעולות לאיתור החשוד.

הבוקר נעצר המאבטח והועבר לחקירה בתחנת יפו, שבסיומה נכלא. המשטרה הודיעה כי בכוונתה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.

 

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