פעילים הקימו סמוך לגבול את "חלוצי עזה", מאחז הקורא להתיישבות ברצועה; צה"ל פינה אותו

פעילי תנועת "נחלה" הקימו הלילה (בין חמישי לשישי) נקודת התיישבות בשם "חלוצי עזה" ביער שמחוני, סמוך לגבול רצועת עזה. במהלך הלילה הוצבו במקום מבנים ותשתיות בסיסיות, והפעילים הכריזו על הקמת יישוב שמטרתו, לדבריהם, לעבור בהמשך לתוך שטח הרצועה.

בתנועת נחלה טענו כי יותר מ-700 בני אדם השתתפו במהלך, ובהם משפחות עם ילדים, בני משפחות שכולות, פצועי מלחמה, רבנים ואישי ציבור. בצה"ל, מנגד, העריכו כי במקום שהו כ-50 בני אדם. המשטרה פיזרה את הפעילים, וצה"ל חסם צירים באזור נחל עוז וכפר עזה והכריז על השטח שבין היישובים לגדר כשטח צבאי סגור.

בתנועה דורשים מהממשלה לאשר את העברת נקודת ההתיישבות אל תוך צפון הרצועה. "רק לקיחת שטח והתיישבות תצרוב אצל האויב תודעת הפסד ברורה", מסרה התנועה, שקראה גם לביטול חוק ההתנתקות ולהקמת יישובים ישראליים חדשים ברצועה.

המהלך זכה לגיבוי מצד שר התקשורת שלמה קרעי, שליווה את הפעילים בדרכם. "אתם החלוצים הגיבורים של הדור שלנו", אמר. "מה שאנחנו עושים בערב הזה, שמתקדמים ומתקרבים ליעד הנכסף – זה צעד מבורך. בעזרת השם נמשיך לנטוע ולהעמיק שורשים בכל ארץ נחלת אבותינו, גם בחבל עזה". גם ראשי סניפים בליכוד שהגיעו למקום קראו לממשלה לקדם התיישבות ברצועה.

חידוש ההתיישבות הישראלית בעזה שנוי במחלוקת חריפה במערכת הפוליטית. יו"ר יש עתיד יאיר לפיד תקף בעבר כנס שקרא לחידוש ההתיישבות ברצועה וטען כי המהלך גורם "נזק בינלאומי" ומסכן את לוחמי צה"ל. יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר כי הוא תומך בשליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, אך סבור שהחזרת יישובים אזרחיים אליה תהיה "טעות ביטחונית" שתפלג את הציבור.