שלושה עובדים נהרגו ו-14 נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

שלושה עובדים נהרגו השבוע בתאונות עבודה ועוד 14 עובדים נפצעו, מהם אחד באורח קשה. מתחילת השנה נהרגו 58 עובדים בתאונות עבודה, מהם 34 בענף הבנייה ו-19 בענף התעשייה.

יום ראשון

עובד בן כ-30 נפל מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב סמטת האלון בבית שמש. הוא נפצע באורח קל.

עובד בן 37 נפצע בגפיו במהלך עבודתו בבית עסק ברחוב ד"ר יהודה פרח בנתניה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים לניאדו.

יום שני

עובד בן 24 נפגע מטרקטור באתר בנייה בשדרות בר אילן בבת ים. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בראש ובחזה, לבית החולים וולפסון.

עובד בן 23 נפצע במהלך עבודתו באתר בנייה בג'וליס. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בגפיו, למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

עובד בן כ-30 נפל מגובה של כשלוש קומות במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב מבוא כפתור החולות באשדוד. הוא פונה במצב קשה, עם חבלה רב-מערכתית, לבית החולים אסותא אשדוד.

עובד בן כ-50 נפל במהלך עבודתו בקומה השביעית באתר בנייה ברחוב יצחק רבין בקריית אתא. הוא סבל מחבלת גב חמורה וחולץ באמצעות מנוף כשהוא בהכרה ובמצב יציב.

עובד בן כ-30 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב יצחק נבון במגדל העמק. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלת גב, לבית החולים העמק.

יום שלישי

עובד בן 57 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לכפר הנשיא. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בגפיו, לבית החולים זיו.

עובד בן 31 נפל, ככל הנראה, מגובה של כשלושה מטרים במהלך עבודתו. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א בצומת כפר חסידים ופונה במצב בינוני, עם חבלות באגן ובפנים, לבית החולים רמב"ם.

יום רביעי

איליה צ'צולין (49) ויקיר קוסשוילי (35), שניהם מבאר שבע, נהרגו בשריפה שפרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, ככל הנראה בעקבות פיצוץ בלון גז. מותו של קוסשוילי נקבע במקום. צ'צולין פונה לבית החולים סורוקה, שם מת מפצעיו.

עובד בן 43 נפל מסולם מגובה של כשלושה מטרים ברחוב לבונה בקריית גת. הוא פונה במצב בינוני.

עובד בן 25 נפצע במהלך עבודתו בדבוריה. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלה רב-מערכתית, לבית החולים העמק.

יום חמישי

עובד בן 23 נפצע בגפיו במהלך עבודתו בשדרות דוד בן גוריון במצפה רמון. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה.

עובד בן 19 נפגע מטרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה מערבית לקריית גת. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלה רב-מערכתית, לבית החולים סורוקה.

עובד בן 56 נפל מגובה של כארבעה מטרים במהלך עבודתו בכיסרא-סומיע. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בגב ובגפיו, למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

יום שישי

עובד בן כ-30 נהרג לאחר שנפל מגובה של כשלוש קומות במהלך עבודתו בבניין בשיפוצים ברחוב תלמוד בבלי בבית שמש. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נקבע מותו.