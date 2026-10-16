תקנות הבטיחות החדשות בענף הבנייה נכנסו לתוקף; האכיפה על הכשרת עובדים זרים תידחה

תקנות הבטיחות החדשות בענף הבנייה נכנסו היום (שישי) לתוקף. מהיום חלה על יזמים בתחום הבנייה חובה לוודא קיומה של תוכנית בטיחות, למנות בקרי בטיחות מטעמם ולוודא את תיקונם של ליקויי בטיחות באתרי הבנייה. קבלני ביצוע מחויבים למנות מנהלי אתרים באתרי בנייה ששטחם עולה על 15 אלף מ"ר, וממוני בטיחות נדרשים לדווח למשרד העבודה במקרים שבהם נעצרה העבודה בעקבות עבירות בטיחות המסכנות חיים.

התקנות החדשות מחזקות באופן ניכר את הדרישות לקיומה של תוכנית בטיחות ולניהול סיכונים באתר. מעתה, גם אתרי בנייה קטנים יחויבו לגבש תוכנית ארגון בטיחות לאתר.

התוכנית תידרש לכלול, בין היתר, תיאור של האתר, הפעילויות המתבצעות בו, היקף העובדים ועיסוקיהם ומיקום המתקנים; מדיניות ברורה בתחום הבטיחות והבריאות, לרבות יעדים, מדדים, סדרי עדיפויות, הקצאת משאבים ורמת הסיכון הקבילה; וכן מבנה ארגוני הכולל את שמות בעלי התפקידים בתחום הבטיחות ומערך לטיפול באירועי בטיחות וחירום.

עוד תידרש התוכנית לכלול ניתוח סיכונים מקצועי, הכולל זיהוי והערכת סיכונים, בחינת אמצעי בקרה ומעקב אחר תוכניות שנתיות לביצוע סקרי סיכונים, ביקורות פנימיות ופעולות מתקנות ומונעות. כמו כן, תידרש רשימה של פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות ותוכנית שנתית לבדיקת כשירותם של אמצעי הבטיחות והחירום.

התקנות כוללות גם דרישות בנוגע להדרכות בטיחות לעובדים חדשים וקיימים, העברת מידע על סיכונים, שמירת כשירות, תרגול מצבי חירום וכן קביעה וחידוש של היתרים, רישיונות, הסמכות ומינויים הנדרשים באתר.

לצד זאת, נכנסו היום לתוקף גם התקנות המחייבות עובדים זרים חדשים בענף הבנייה, שהגיעו לישראל במהלך 18 החודשים האחרונים, לעבור הכשרת בטיחות בתוך חודש. עם זאת, במסמך שפרסם משרד העבודה לקבלנים צוין כי בשל אינדיקציות לכך שמספר מוסדות ההכשרה הזמינים אינו מספיק לביצוע ההדרכות, ובשל מספרם הגדול של העובדים הזרים בענף, לא יינקטו אמצעי אכיפה בעניין זה במשך שלושת החודשים הקרובים.

עם זאת, אם במהלך התקופה יימצא באתר עובד זר שנדרש לעבור הכשרה וטרם עבר אותה, הדבר יירשם בדוח הביקור לצורך בחינת המשך האכיפה.

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מזל גולן, מסרה: "אני מברכת על קידום הבטיחות בענף הבניין ועל כניסת תקנות הבטיחות החדשות לתוקף. ההסתדרות נאבקה לאורך שנים לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה, לרבות במאבק הארצי בשנת 2018, שבמסגרתו התחייבה המדינה לרפורמה מקיפה בתחום ולהטלת אחריות לבטיחות גם על החברות היזמיות".

באשר להיערכות ליישום חובת הדרכת הבטיחות לעובדים זרים, מסרה גולן: "מפניות של קבלנים ותאגידי כוח אדם בענף הבנייה עלו קשיים מעשיים בהיערכות להכשרות, ובהם מחסור במוסדות הדרכה זמינים בשטח. בעקבות הפניות פעלנו מול משרד העבודה להסדרת תקופת היערכות נוספת, שתאפשר למעסיקים ולמוסדות ההדרכה להיערך ליישום הדרישות. אנו מודים למינהל הבטיחות על ההקשבה לצורכי השטח ועל הנכונות להיענות לבקשתנו לדחות את אכיפת חובת ההדרכה במספר חודשים".

גולן קראה למעסיקים לנצל את התקופה להיערכות ולא להמתין לרגע האחרון: "יש לעקוב אחר ההנחיות הרשמיות ופרסומי המכללות המאושרות ולהיערך לרישום העובדים להכשרות. נמשיך לפעול למען בטיחות העובדים ולמען רציפות העבודה בענף".