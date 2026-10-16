מרדכי דוד ופעילי ימין קיצוני התפרצו להקרנת סרט במטה הרשימה המשותפת בתל אביב

מרדכי דוד וכעשרה פעילי ימין המזוהים עם מפלגת עוצמה יהודית התפרצו אתמול (חמישי) לאירוע של "רשת מסרבות" במועדון "הגדה השמאלית" בתל אביב, המשמש גם כמטה הבחירות של הרשימה המשותפת. במקום הייתה אמורה להתקיים הקרנת הסרט "לא מסרבות להקשיב", המציג ראיונות עם סרבני גיוס.

לדברי אחת הנוכחות במקום, במהלך העימות ירקו חלק מהפעילים לעבר המשתתפים, דחפו אותם ואף חנקו שניים מהם. בסרטון שהופץ מהאירוע נשמע דוד אומר: "אתם לא תקרינו פה שום סרט. פה זה מדינת היהודים".

הרשימה המשותפת ביחד עם שמאל קיצוני רצו להקרין סרט נגד מדינת חיילי צהל הגענו לביקור לזכר רבין pic.twitter.com/06Pu7jcido — מרדכי דוד (@DwdHy30621) October 15, 2026

לאחר שפעילי הימין הורחקו מהבניין הוזעקה המשטרה. לפי המשטרה, כשהשוטרים הגיעו למקום האירוע כבר הסתיים ולא זוהתה תקיפה. בהמשך שבו חלק מהפעילים לאזור וקראו קריאות לעבר הנוכחים, שלטענתם היו קריאות הסתה.

הרשימה המשותפת ביחד עם שמאל קיצוני רצו להקרין סרט נגד חיילי צהל הגענו למקום לביקור לזכר רבין pic.twitter.com/sfkgPiSjbH — מרדכי דוד (@DwdHy30621) October 15, 2026

דוד טען כי הגיע למקום כדי לפעול נגד הקרנת סרט שלדבריו יוצא נגד צה"ל. נוכחים במקום טענו כי חלק מהפעילים ניסו גם להגיע לקומה שבה פועל מטה הבחירות של הרשימה המשותפת. "הארץ" דיווח כי האירוע עצמו לא היה חלק מפעילות המפלגה, אף שהתקיים באותו מבנה שבו פועל המטה.

פעילי חד"ש הגישו תלונה במשטרה, וח"כ עופר כסיף פנה למפקד מחוז תל אביב בדרישה לפתוח בחקירת האירוע.

כסיף מסר: "‏כנופיות השר הכהניסט חשות את התבוסה ומגבירות את אלימותן, בעידוד ברור מלמעלה. לא נשב בשקט ולא נאפשר לבריונים לרדוף את הפעילים שלנו או לגנוב את הבחירות. בפשיזם נלחמים, לא מתפשרים איתו".