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משפט ופלילים

מרדכי דוד ופעילי ימין קיצוני התפרצו להקרנת סרט במטה הרשימה המשותפת בתל אביב

פעילי עוצמה יהודית הגיעו להקרנת סרט במועדון "הגדה השמאלית", המשמש גם מטה של המפלגה | נוכחים טענו כי הותקפו, בעוד המשטרה מסרה כי כשהשוטרים הגיעו האירוע כבר הסתיים | פעילי חד"ש הגישו תלונה; כסיף: "לא נאפשר לבריונים לרדוף את הפעילים שלנו"

מרדכי דוד ופעילי ימין מחוץ למועדון "הגדה השמאלית" בתל אביב, במהלך האירוע שבו התקיימה הקרנת סרט של "רשת מסרבות" (צילום: רשתות חברתיות, השימוש נעשה בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)
מרדכי דוד ופעילי ימין מחוץ למועדון "הגדה השמאלית" בתל אביב, במהלך האירוע שבו התקיימה הקרנת סרט של "רשת מסרבות" (צילום: רשתות חברתיות, השימוש נעשה בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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עדכון אחרון: 16.10.2026 | 15:31
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מרדכי דוד וכעשרה פעילי ימין המזוהים עם מפלגת עוצמה יהודית התפרצו אתמול (חמישי) לאירוע של "רשת מסרבות" במועדון "הגדה השמאלית" בתל אביב, המשמש גם כמטה הבחירות של הרשימה המשותפת. במקום הייתה אמורה להתקיים הקרנת הסרט "לא מסרבות להקשיב", המציג ראיונות עם סרבני גיוס.

לדברי אחת הנוכחות במקום, במהלך העימות ירקו חלק מהפעילים לעבר המשתתפים, דחפו אותם ואף חנקו שניים מהם. בסרטון שהופץ מהאירוע נשמע דוד אומר: "אתם לא תקרינו פה שום סרט. פה זה מדינת היהודים".

לאחר שפעילי הימין הורחקו מהבניין הוזעקה המשטרה. לפי המשטרה, כשהשוטרים הגיעו למקום האירוע כבר הסתיים ולא זוהתה תקיפה. בהמשך שבו חלק מהפעילים לאזור וקראו קריאות לעבר הנוכחים, שלטענתם היו קריאות הסתה.

דוד טען כי הגיע למקום כדי לפעול נגד הקרנת סרט שלדבריו יוצא נגד צה"ל. נוכחים במקום טענו כי חלק מהפעילים ניסו גם להגיע לקומה שבה פועל מטה הבחירות של הרשימה המשותפת. "הארץ" דיווח כי האירוע עצמו לא היה חלק מפעילות המפלגה, אף שהתקיים באותו מבנה שבו פועל המטה.

פעילי חד"ש הגישו תלונה במשטרה, וח"כ עופר כסיף פנה למפקד מחוז תל אביב בדרישה לפתוח בחקירת האירוע.

כסיף מסר: "‏כנופיות השר הכהניסט חשות את התבוסה ומגבירות את אלימותן, בעידוד ברור מלמעלה. לא נשב בשקט ולא נאפשר לבריונים לרדוף את הפעילים שלנו או לגנוב את הבחירות. בפשיזם נלחמים, לא מתפשרים איתו".

 

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תגיות:
פעמון

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