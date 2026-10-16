צלמת עיתונות אמריקאית הותקפה ע"י פורעים יהודים במסיק ליד רמאללה

כ-50 פורעים רעולי פנים תקפו באבנים והיכו פלסטינאים ופעילים במהלך מסיק, היום (שישי) בכפר הפלסטיני אבו פלאח שבאזור רמאללה, ושרפו עצי זית בכרמי האזור. במהלך העימותים, נפצעה צלמת עיתונות של ה'וושינגטון פוסט', היידי לוין, שסיפרה: "ראיתי אותם בעדשת המצלמה שלי מטילים אבנים ברוגטקות. כשהם התקרבו אלינו הותקפתי ונפלתי לקרקע. מזל שלבשתי אפוד וקסדה, בלעדיהם אולי לא הייתי פה. הם פשוט המשיכו לבעוט בי שוב ושוב, לפחות 50 פעמים".

העורך הראשי של הוושינגטון פוסט, מאט מארי, גינה את האירוע בבנימין וקרא לפתוח בחקירה: "צלמת הוושינגטון פוסט היידי לוין הותקפה הבוקר בידי מתנחלים ישראלים בעת שסיקרה אירועים בגדה המערבית. היא נשאה סימנים מזהים בולטים שהגדירו אותה בבירור כעיתונאית. אף שאנו חשים הקלה מכך שהיידי קיבלה טיפול רפואי וכי היא נמצאת במקום בטוח, אנו מזועזעים מהתקיפה הבלתי מוצדקת הזו כלפי עיתונאית שמילאה את תפקידה, וקוראים לרשויות לערוך חקירה יסודית ולפעול בהתאם לממצאיה".

צה"ל גינה את אלימות המתנחלים: "מוקדם יותר היום כוחות צה"ל ומג"ב קפצו למרחב הסמוך לכפר ח'רבת אבו פלאח שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על חיכוך אלים. במקום נכחו כלי תקשורת זרים ובמהלך החיכוך נפגעה אשת תקשורת. כלל פרטי האירוע יבדקו.

"צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ורואה בחומרה כל גילוי אלימות. ניסיונות לעורר חיכוך בין האוכלוסיות פוגעות בביטחון האיזור. פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע הינה תופעה חמורה ובלתי נסבלת המצריכה פתרון רב-ארגוני וצה"ל יפעל בשיתוף עם הגורמים הרלוונטים למיגורה".

ממשטרת ישראל נמסר: "בהמשך לדיווח צה״ל אודות אירועי חיכוך בכפרים ח׳ירבת אבו פלאח ותורמוס עיא שבאיזור בנימין, במהלכם עפ״י החשד יידו אבנים והציתו כלי רכב, נפתחה חקירה במחוז ש״י.

"עם קבלת הדיווח אודות המקרים הוזעקו שוטרי מחוז ש״י וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ובשלב זה נערכים לכניסה לזירות בליווי כח צה״ל במטרה לאסוף ממצאים וראיות וכן לגביית עדויות לטובת החקירה שהחלה.על פי דיווחים כתוצאה ממקרים אלו נפגעה אשת תקשורת זרה אשר פונתה לקבלת טיפול רפואי בביה״ח באורח קל".

גם במשטרה גינו את האירועים: "משטרת ישראל וצה״ל רואים בחומרה כל גילוי של אלימות ובפרט כאשר מדובר באנשי תקשורת המבצעים את עבודתם. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לחקירתם ולמיצוי הדין עם המעורבים במקרים אלו".

תא הכתבים הזרים בישראל בהודעה חריפה אחרי התקיפה של צלמת הוושינגטון פוסט היידי לווין: "אנחנו קוראים לצבא להפסיק להמציא תירוצים ולעשות את עבודתו של להגן על אזרחים מהתוקפים. אנחנו קוראים לרשויות לתפוס את הפורעים, ולראש הממשלה בנימין נתניהו להפסיק להתייחס בביטול למתקפות האלה, ולהתחיל להכיר ברצינות הבעיה".