מזג האוויר: גשמים מקומיים צפויים בצפון ובמישור החוף עד אחר הצהריים

גשמים מקומיים צפויים היום (שבת) עד שעות אחר הצהריים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ . בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-22, תל אביב 19-26, חיפה 20-26, צפת 15-22, קצרין 18-27, טבריה 19-28, נצרת 19-27, עפולה 17-28, בית שאן 20-30, לוד 19-28, אשדוד 19-27, עין גדי 22-29, באר שבע 16-27, מצפה רמון 16-24, אילת 22-31.