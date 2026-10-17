תקיפות החות'ים בערב הסעודית מוכיחה את כוחם הגובר

המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, הציגו בשבועות האחרונים את יכולותיהם הצבאיות הגוברות, כאשר תקפו שוב ושוב את נמל התעופה הבינלאומי המרכזי של ערב הסעודית במרחק מאות קילומטרים משם, והשתלטו על שטחים בתוך תימן בסמוך למצר ימי אסטרטגי.

בנקודות זמן שונות לאורך העשור האחרון, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, ארצות הברית, בריטניה וישראל ביצעו תקיפות אוויר עוצמתיות נגד המורדים, רק כדי לראות אותם הופכים לחזקים עוד יותר.

הסעודים מתקשים להתמודד עם התקפות האחרונות, אף שברשותם אמצעי לחימה מתקדמים בהרבה שסופקו על ידי ארה"ב. דיפלומט סעודי בכיר אמר השבוע לכתבים כי איראן מעודדת את ההסלמה, וכי במהלך הקיץ דחו החות'ים הצעה לנהל מו"מ.

החות'ים פועלים בשטח הררי נרחב המאפשר להם לפזר לוחמים ותשתיות צבאיות, תוך איום על מתקני נפט מרכזיים ונתיבי סחר קריטיים. איראן ובנות בריתה בלבנון ובעיראק מספקות לחות'ים ידע, אימונים ונשק מתקדם, כך לפי מומחי או"ם וגורמים נוספים. דו"ח שנחשף לאחרונה מצא כי החות'ים ניסו לרכוש מספקים סיניים רכיבים המשמשים לייצור טילים בליסטיים מדויקים בעלי טווח של כ-2,000 קילומטרים.

המורדים חמושים היטב מאי פעם

לחות'ים יש כבר כעת ארסנל נרחב של טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים, רבים מהם דומים לדגמים איראניים, המסוגלים להגיע לכל מדינות המפרץ ולישראל. הם אף השתמשו בטילי חוף-ים מתקדמים וכלי שיט בלתי מאוישים כדי לתקוף ספינות בים האדום, תוך איום על נתיב סחר קריטי.

איראן מכחישה את חימוש החות'ים, דבר המהווה הפרה של אמברגו הנשק של האו"ם. סין לא הגיבה ישירות לדו"ח האחרון, אך מסרה כי היא נוקטת גישה "זהירה ואחראית" בנוגע לייצוא צבאי. נשק ורכיבים מוברחים מאיראן נתפסו במשלוחים רבים שהיו בדרכם לתימן, ודו"ח של מומחי או"ם משנת 2024 תיעד קשרים צבאיים ענפים בין החות'ים, איראן ובנות בריתה האחרות.

אותו דו"ח העריך כי החות'ים גייסו כ-350,000 לוחמים עד שנת 2024, עלייה חדה לעומת כ-30,000 בלבד ב-2015, השנה שבה ערב הסעודית התערבה במלחמת האזרחים בתימן נגד החות'ים והטילה סגר ימי.

החות'ים משתמשים בכטב"מים ובטילים זולים יחסית כדי לפגוע בתשתיות נפט ובמתקנים אחרים מעבר לגבול בסעודיה, כמו גם במכליות מול החוף. בעוד שאיראן נתפסת כמי שמספקת רכיבים מתקדמים כמו מערכות הנחיה, החות'ים מסוגלים לייצר חלק גדול מאמצעי הלחימה שלהם באופן מקומי, ובעלות נמוכה בהרבה מזו של המיירטים המתקדמים שבהם משתמשים הסעודים. על פי הערכות מסוימות, המורדים אף מנסים להסתייע בבינה מלאכותית כדי לבנות טילים יעילים יותר.

ערב הסעודית מתקשה להגיב

ערב הסעודית מחזיקה בשורת אמצעי לחימה שסופקו על ידי ארה"ב, כולל מטוסי קרב מתקדמים ומערכות הגנה אווירית ששימשו נגד איראן בשיא הלחימה באביב האחרון. אולם, לאור הלחץ על מלאי המיירטים המתקדמים, לא ברור כמה זמן תוכל הממלכה להדוף את ההתקפות, לא רק מצד החות'ים, אלא גם מצד מיליציות הנתמכות על ידי איראן בעיראק, שאחראיות לתקיפה שהביאה להשבתה זמנית של צינור נפט מזרח-מערב הקריטי לייצוא.

בימים האחרונים תקפו החות'ים שוב ושוב את נמל התעופה הבינלאומי 'המלך ח'אלד' בבירה ריאד, מה שהוביל לגלי ביטולי טיסות. הם פגעו בנוסף במטה חברת הנפט הלאומית 'ארמקו'. שני היעדים מרוחקים מאות קילומטרים מגבול תימן. לפחות 19 בני אדם נהרגו, הלימודים בבתי הספר בוטלו, והשיבושים מאיימים על תוכניותיה השפתניות של הממלכה להפוך למרכז עולמי לעסקים, תיירות בספורט.