טראמפ הקפיא את חבילת הסנקציות החדשה על רוסיה: "טובת הלאום"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם אמש (שישי) על צו נשיאותי המקפיא חבילת סנקציות נרחבת וחדשה שיועדה נגד הכלכלה הרוסית. במזכר ששיגר לקונגרס טען טראמפ כי ההקפאה נעשתה מתוך "אינטרס לאומי".

הצעד מגיע חודש בלבד לאחר שטראמפ עצמו חתם על החוק, ויומיים בלבד לפני המועד שנקבע בחוק ליישומו בפועל. ההחלטה גילתה גינויים חריפים מצד חברי המפלגה הדמוקרטית בקונגרס.

החקיקה, נקראת על שמו של הסנאטור המנוח מדרום קרוליינה לינדזי גראהם, נועדה להדק ולזרז את הפגיעה באינטרסים הפיננסיים שמממנים את המלחמה הרוסית באוקראינה.

החלטתו המפתיעה של טראמפ מגיעה שבוע בלבד לאחר שהודיע בצעד מעורר מחלוקת כי ארה"ב הסכימה לרכוש סולר מרוסיה במטרה להוריד את מחירי האנרגיה הגלובליים, מהלך שנתפס ככזה שעלול לפגוע במאמץ המלחמתי של אוקראינה.

הסנאטור לינדזי גראהם, בעל ברית קרוב וידיד של הנשיא, הלך לעולמו באופן פתאומי ביולי האחרון, לאחר שחזר מביקור באוקראינה. גראהם דחף להחמרת הסנקציות האמריקאיות על רוסיה כדי להפעיל לחץ על מוסקבה לסיים את הלחימה. לאחר מותו, זכתה החקיקה לתמיכה דו-מפלגתית רחבה בקונגרס, וטראמפ חתם עליה, אך ביום שישי שינה את דעתו.

חבילת הסנקציות נועדה למנוע מנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, את המשאבים הנדרשים להמשך המלחמה באוקראינה, שנמשכת כבר למעלה מארבע שנים. הצעת החוק, שנוסחה גם על ידי הסנאטור הדמוקרטי ריצ'רד בלומנטל (קונטיקט), נועדה להטיל סנקציות על בכירים רוסים, בנקים ו"צי הצללים" של מכליות הנפט.

כמו כן, החוק הנחה את טראמפ להטיל מכסים של עד 100% על חמש היבואניות הגדולות ביותר של נפט וגז טבעי מרוסיה, עם החרגה למדינות המייבאות פחות מ-15% מיצוא הגז הרוסי ונקטו צעדים משמעותיים להפחתתו.

הסנאטור בלומנטל אמר בתגובה כי טראמפ הפנה עורף ל"רוב האמריקאים, לנציגיהם בשני בתי הקונגרס ולבני בריתנו באירופה". בלומנטל הוסיף כי "להקפאה הזו אין שום קשר לביטחון הלאומי שלנו, והכל קשור להתרפסות בפני ולדימיר פוטין".

חבר הקונגרס הדמוקרטי מווירג'יניה, דון בייר, ציין ברשתות החברתיות קצר לאחר ההודעה על הקפאת הסנקציות כי הוא ואחרים "הזהירו" שצעד כזה עשוי להתרחש. בייר, שהתנגד לחוק בעת הדיונים, קרא לקונגרס "לתקן את החוק הלקוי הזה כדי למנוע מטראמפ להיכנע לפוטין ולהבטיח תמיכה אמיתית באוקראינה".

הבית הלבן לא סיפק הסבר מיידי לשאלה כיצד הקפאת הסנקציות משרתת את האינטרס הלאומי. ההודעה פורסמה באתר הבית הלבן בשעות הערב המאוחרות, בליווי הערה כי הדיווח המפרט את הנימוקים להחלטה הוגש לקונגרס. עם זאת, ההחלטה מגיעה על רקע התקפות מילוליות גוברות מצד טראמפ כלפי נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, תוך שהוא מאשים אותו בכישלון להגיע להסכם עם פוטין לסיום הלחימה.

מנגד, הממשל בוושינגטון שמר ברובו על שתיקה מאז העברת החוק ברוב גדול בבית הנבחרים ובסנאט בעקבות מותו הפתאומי של גראהם – מהלך שזכה לדחיפה נמרצת מצידו של זלנסקי.