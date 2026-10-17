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בעולם

המחאות האלימות בצרפת מתרחבות: מכוניות הוצתו, חנויות נבזזו ומאות נעצרו

המשטרה השתמשה בגז מדמיע ובמכת"זיות לפיזור המפגינים, בהפגנות אלימות בפריז ובערים נוספות במדינה | ההפגנות - במחאה על יוקר המחיה ובתמיכה במחאת התלמידים במדינה

מכונית בוערת בכיכר הרפובליקה בפריז במהלך מחאות אלימות במדינה (צילום: AP Photo/Emma Da Silva)
מכונית בוערת בכיכר הרפובליקה בפריז במהלך מחאות אלימות במדינה (צילום: AP Photo/Emma Da Silva)
סוכנות הידיעות AP
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עדכון אחרון: 17.10.2026 | 19:32
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מכוניות הוצתו וחנויות נבזזו בפריז היום (שבת), בזמן שהמשטרה השתמשה בגז מדמיע ובמכת"זיות כדי לפזר מפגינים אלימים בהפגנות שנערכו ברחבי המדינה במחאה על יוקר המחיה הגובר ובתמיכה במחאת התלמידים שנערכת בשבועות האחרונים. ההפגנות נערכו בפריז, מרסיי, ליל, בורדו וערים נוספות.

לשכת שר הפנים לורן נוניז דיווחה על "מספר הולך וגדל של תקריות אלימות" ברחבי המדינה, שכולל תקיפת שוטרים, ביזה ונזק למבני ציבור. המשטרה עצרה לפחות 272 בני אדם ברחבי המדינה, כולל בפריז.

עימותים בין שוטרים למפגינים בהפגנה בפריז (צילום: AP Photo/Emma Da Silva
עימותים בין שוטרים למפגינים בהפגנה בפריז (צילום: AP Photo/Emma Da Silva

בסרטונים מההפגנות שהופצו ברשתות החברתיות נראות הצתת מכוניות, השלכת אבנים וחפצים על שוטרים וביזת חנויות.

תגיות:
פעמון

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