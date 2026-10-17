המחאות האלימות בצרפת מתרחבות: מכוניות הוצתו, חנויות נבזזו ומאות נעצרו

מכוניות הוצתו וחנויות נבזזו בפריז היום (שבת), בזמן שהמשטרה השתמשה בגז מדמיע ובמכת"זיות כדי לפזר מפגינים אלימים בהפגנות שנערכו ברחבי המדינה במחאה על יוקר המחיה הגובר ובתמיכה במחאת התלמידים שנערכת בשבועות האחרונים. ההפגנות נערכו בפריז, מרסיי, ליל, בורדו וערים נוספות.
לשכת שר הפנים לורן נוניז דיווחה על "מספר הולך וגדל של תקריות אלימות" ברחבי המדינה, שכולל תקיפת שוטרים, ביזה ונזק למבני ציבור. המשטרה עצרה לפחות 272 בני אדם ברחבי המדינה, כולל בפריז.
בסרטונים מההפגנות שהופצו ברשתות החברתיות נראות הצתת מכוניות, השלכת אבנים וחפצים על שוטרים וביזת חנויות.
⚠️???? À REGARDER JUSQU'À LA FIN
JE NE PEUX PAS DÉCRIRE CE QUE JE VIENS DE VIVRE À MARSEILLE.#17octobre pic.twitter.com/F8bLimtd7y
— confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026
רחוב איב טודיק ליד כיכר הרפובליקה. רבות מן ההצתות הן אסטרטגיות כדי למנוע מכוחות הביטחון להגיע במהירות לאיזורי ההתפרעות והביזה: pic.twitter.com/pHQvZjbxGh
— Itai Cellier (@hikelikeme) October 17, 2026