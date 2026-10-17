ינון מגל על איזנקוט: "הוא קוף, מזרחי-מרוקאי שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו"

איש התקשורת ינון מגל אמר הערב (שבת) בתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 כי יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, "הוא קוף, מזרחי-מרוקאי שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו".

איזנקוט אמר בתגובה: "ינון מגל אמר שאני קוף שמופעל על ידי אשכנזים, אז אין לי מה לענות לתת רמה הזו. הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחורי ינון מגל. אנחנו נביא לשינוי במדינה, את תופעת המגליזם והברדוגיזם אנחנו נעביר מהחיים שלנו ונביא למדינה טובה יותר".

רפי בן שטרית, חבר מפלגת ישראל ביתנו, בתגובה לינון מגל: "גם כשנדמה לנו שהשופר מגל ירד לשפל המדרגה כנראה שיש עוד תחתית. לכנות רמטכ"ל צה"ל שהוא אב שכול בכינוי 'קוף' הוא שיא השיאים של גזענות מזוקקת ומתועבת פרי הבאושים של תעמולת מלחכי הפינכה של נתניהו. דברי מגל הם עדות נוספת לאובדן הדרך ואובדן העשתונות המוחלט של נתניהו ודובריו. ‏בעשרים ושבעה באוקטובר נסלק את נתניהו ואת שותפיו מהשלטון ונוציא את מדינת ישראל לדרך חדשה, דרך של תיקון ותקווה".