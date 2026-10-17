דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת ו' בחשון תשפ"ז 17.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
19.5°תל אביב
  • 15.0°ירושלים
  • 19.5°תל אביב
  • 19.9°חיפה
  • 19.5°אשדוד
  • 18.0°באר שבע
  • 24.1°אילת
  • 19.4°טבריה
  • 15.7°צפת
  • 19.1°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
בחירות 2026

ינון מגל על איזנקוט: "הוא קוף, מזרחי-מרוקאי שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו"

איזנקוט השיב: "הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחוריו. נעביר מהחיים שלנו את תופעת המגליזם והברדוגיזם ונביא למדינה טובה יותר"

ינון מגל (מימין) וגדי איזנקוט (צילומים: פלאש90)
ינון מגל (מימין) וגדי איזנקוט (צילומים: פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 17.10.2026 | 22:39
נושאים קשורים:

איש התקשורת ינון מגל אמר הערב (שבת) בתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 כי יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, "הוא קוף, מזרחי-מרוקאי שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו".

איזנקוט אמר בתגובה: "ינון מגל אמר שאני קוף שמופעל על ידי אשכנזים, אז אין לי מה לענות לתת רמה הזו. הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחורי ינון מגל. אנחנו נביא לשינוי במדינה, את תופעת המגליזם והברדוגיזם אנחנו נעביר מהחיים שלנו ונביא למדינה טובה יותר".

רפי בן שטרית, חבר מפלגת ישראל ביתנו, בתגובה לינון מגל: "גם כשנדמה לנו שהשופר מגל ירד לשפל המדרגה כנראה שיש עוד תחתית. לכנות רמטכ"ל צה"ל שהוא אב שכול בכינוי 'קוף' הוא שיא השיאים של גזענות מזוקקת ומתועבת פרי הבאושים של תעמולת מלחכי הפינכה של נתניהו. דברי מגל הם עדות נוספת לאובדן הדרך ואובדן העשתונות המוחלט של נתניהו ודובריו. ‏בעשרים ושבעה באוקטובר נסלק את נתניהו ואת שותפיו מהשלטון ונוציא את מדינת ישראל לדרך חדשה, דרך של תיקון ותקווה".

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!