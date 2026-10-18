איש העסקים ג'ון פולסון תרם רבע מיליארד דולר לאוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית הודיעה אמש (מוצ"ש) כי איש העסקים האמריקאי ג'ון פולסון תרם לאוניברסיטה רבע מיליארד דולר, התרומה הגדולה בתולדותיה. הוא הכריז על התרומה באירוע הגאלה של חבר הנאמנים של האוניברסיטה. האוניברסיטה הודיעה כי קמפוס הר הצופים ייקרא "הקמפוס על שם אלינה וג'ון פולסון, הר הצופים, ירושלים".

באוניברסיטה הודיעו כי כספי התרומה יושקעו בשלושה תחומים עיקריים: הקמת פקולטה חדשה להנדסה, שתחזק את החיבור בין הנדסה, מדעי המחשב, רפואה ומדעי החיים; הרחבת המחקר וההכשרה בתחומי הרפואה והביו־רפואה, לרבות פיתוח מודלים חדשניים להכשרה רפואית מבוססת בינה מלאכותית; קידום מחקר, שיקום וטיפול בטראומה ובפוסט־טראומה, וחיזוק החיבור בין הידע האקדמי לצרכים הדחופים של החברה.

פולסון: "האוניברסיטה העברית נמנית עם המוסדות הפוריים ביותר מבחינה אקדמית בעולם. העלות של לימודים אקדמיים באוניברסיטה העברית נמוכה משמעותית מזו של אוניברסיטאות מקבילות בארצות הברית. לאור איכותה ותפוקתה האקדמית, אינני יכול לחשוב על אוניברסיטה הראויה יותר לתמיכה פילנתרופית מאשר האוניברסיטה העברית. תרומה זו נועדה גם להביע תמיכה וסולידריות בינלאומית עם ישראל, שניצבת כיום בפני אתגרים עצומים בכל הנוגע להגנה על עצמה".

פולסון, מייסד ומנכ"ל קרן הגידור .Paulson & Co. התעשר מאוד בעקבות המשבר הפיננסי ב-2008, לאחר שהימר נגד שוק הדיור האמריקאי. הוא ידוע בתרומותיו למוסדות אקדמיים, בין היתר תרם בעבר 400 מיליון דולר לאוניברסיטת הרווארד. תרם לאורך השנים לקמפיינים של דונלד טראמפ, ושימש בעבר אחד מיועציו הכלכליים.