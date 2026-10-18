קור עז וגשם שוטף: הטריאתלט האולימפי שחר שגיב פרש מתחרות בסין

שחר שגיב (32), הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל ממכבי תל אביב, לא סיים את התחרות מסדרת גביע העולם במקצה האולימפי, שנערכה אתמול (שבת) לפנות בוקר בבייג'ינג. התחרות, למרחקים של 1500 מטרים שחייה, 40 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-10 קילומטרים ריצה, התקיימה בקור עז, וגשם שוטף ירד ללא הפסקה.

"בעבר היו תחרויות שהתקיימו במזג אוויר קשה והדברים הסתדרו, היום זה לא הלך", אמר שגיב, "הגוף לא נתן לי להמשיך".

אחרי שחייה לא טובה, שאותה סיים במרחק של כדקה מהדבוקה הראשונה, יצא שגיב לרכיבה. היו לו שתי הקפות טובות, שבמהלכן שצימצם את הפער לכחצי דקה, אך במהלך ההקפה השלישית הקור הקשה עליו והוא חש שאינו מסוגל להמשיך. הוא עצר בצד, סבל מכאבים בכל הגוף ופרש מהתחרות.

בשבת הבאה יתחרה שגיב בתחרות נוספת בקוריאה, גם היא מסדרת גביע העולם. הפעם יתחרה במרחק ספרינט: 750 מטרים שחייה, 20 קילומטרים רכיבה ו-5 קילומטרים ריצה.