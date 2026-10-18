דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון ז' בחשון תשפ"ז 18.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
22.6°תל אביב
  • 18.4°ירושלים
  • 22.6°תל אביב
  • 23.1°חיפה
  • 23.2°אשדוד
  • 21.3°באר שבע
  • 24.8°אילת
  • 22.2°טבריה
  • 17.8°צפת
  • 23.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
עבודה

עובד נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בוואדי ערה

ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 18.10.2026 | 8:28
נושאים קשורים:

עובד בשנות ה-40 לחייו נפצע בינוני במהלך עבודתו ביישוב ברטעה בוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה עם חבלות בחזה ובגפיים.

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!