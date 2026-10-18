עבודה עובד נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בוואדי ערה ניצן צבי כהןכתב לענייני עבודה רסס צרו קשר עם המערכת: אימייל פייסבוק טוויטר עדכון אחרון: 18.10.2026 | 8:28 Share via Whatsapp שתפו צייצו open more שלחו במייל העתיקו קישור הדפיסו הגדירו את דבר כמועדף בגוגל נושאים קשורים: תאונות עבודהתאונות בניין עובד בשנות ה-40 לחייו נפצע בינוני במהלך עבודתו ביישוב ברטעה בוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה עם חבלות בחזה ובגפיים. תגיות: עבודהתאונות עבודהתאונות בניין Share via Whatsapp שתפו צייצו שלחו במייל העתיקו קישור הדפיסו