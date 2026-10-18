4 עצורים בחשד לעבירות כלכליות שהתבצעו בקבוצת כדורגל מליגת העל

4 חשודים נעצרו בחשד לעבירות כלכליות בהיקף עשרות מיליוני שקלים בקבוצת כדורגל בליגת העל, כך הודיעו הבוקר (ראשון) המשטרה, רשות המיסים ומשרד המשפטים. זאת לאחר חקירה סמויה שערכו בחודשים האחרונים ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433. בכוונת היחידה לזמן בימים הקרובים עשרות שחקני כדורגל לחקירה.
בחקירה עלה חשד לעבירות שבוצעו באופן שיטתי במשך 4 עונות, בהן קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, ואי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים. החקירה עברה היום לשלב הגלוי, ומלבד המעצרים בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונדל"ן. החקירה נערכת בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, יחידת יהלום ברשות המסים, הביטוח הלאומי ורשמת העמותות ברשות התאגידים.