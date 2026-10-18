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פוליטי מדיני

הפגנת החרדים על מעצר עריקים פונתה: כביש 4 נפתח לתנועה

המשטרה פינתה את המפגינים מהכביש במחלף יבנה אחרי כשעה וחצי של חסימה - אזרחים נצפו מסייעים בפינוי | מפכ"ל המשטרה: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות"

כוחות משטרה בניסיון לפנות מפגינים חרדים שחוסמים את כביש 4 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
כוחות משטרה בניסיון לפנות מפגינים חרדים שחוסמים את כביש 4 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
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עדכון אחרון: 18.10.2026 | 10:05
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המשטרה פינתה מפגינים מהפלג הירושלמי שחסמו הבוקר (ראשון) כביש 4 באזור מחלף יבנה לשני הכיוונים, במחאה על מעצר עריקים חרדים – התנועה בכביש חודשה. ההפגנה החלה במפתיע, משום שפורסם כי הפגנה מרכזית של הפלג היום תקרה אחר הצוהריים.

מפכ"ל המשטרה דני לוי, הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים, להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בשגרת החיים: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל".

עימותים פרצו במקום בין חוסמי הכביש לבין נהגים. המשטרה ביקשה מנהגים להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום. בהמשך הודיעה כי "שוטרים נמצאים במקום, מכווינים את התנועה לדרכים חלופיות, פועלים לפתוח את הכביש ולהשיב את הסדר על כנו". עם זאת, מתיעודים עולה כי שוטרים ואזרחים פועלים יחדיו לפינוי המפגינים מהכביש.

שוטרים ואזרחים מפנים מפגינים חרדים שחוסמים את כביש 4 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
שוטרים ואזרחים מפנים מפגינים חרדים שחוסמים את כביש 4 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
תגיות:
פעמון

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