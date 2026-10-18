עובדי "מכבי שירותי בריאות" מצטרפים להסתדרות הכללית

ההסתדרות הכללית הגישה להנהלת מכבי שירותי בריאות ולהסתדרות הלאומית מכתב יציגות וטופסי הצטרפות ביום חמישי, והודיעה כי היא הארגון היציג בקופת החולים. זאת במסגרת בקשת העובדים לעבור לייצוגה של ההסתדרות הכללית.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "אלפי עובדות ועובדי מכבי אמרו היום את דברם בצורה ברורה. הבחירה שלהם בהסתדרות הכללית היא הבעת אמון בכוחו של ארגון עובדים חזק להוביל הישגים ולשמור על זכויות העובדים. ההסתדרות היא ביתם של רוב עובדי מערכת הבריאות בישראל, וגם עבור עובדי מכבי נהיה כתובת אמיתית, קשובה ונחושה במאבק לשיפור תנאי העסקתם, שכרם וביטחונם התעסוקתי."

מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים, עמיחי סטינגר: ״עובדי מכבי! ברוכים הבאים לבית של העובדים בישראל. אנחנו שמחים וגאים לעמוד לצידכם ברגע הזה, אני בטוח שיחד נגיע למקומות טובים״.

המהלך, שנרקם לאורך החודשים האחרונים, מבטא את רצונם של אלפי עובדות ועובדים לחזק את כוחם הארגוני, לשפר את תנאי העסקתם, לקדם את זכויותיהם ולהבטיח ייצוג אפקטיבי ומשמעותי יותר מול המעסיק.

היוזמה החלה בעקבות פניות של עובדים ממגוון מקצועות ויחידות במכבי, אשר ביקשו לקדם שינוי בייצוג הארגוני ולחזק את יכולתם להשפיע על הסוגיות הנוגעות לשכרם, לביטחונם התעסוקתי ולתנאי עבודתם.

במהלך החודשים האחרונים פעלו ההסתדרות הכללית, על כלל מרחביה ואגפיה, וועד הפעולה בקרב עובדי מכבי, קיימו מפגשים ושיחות עם עובדים ברחבי הארץ והובילו מהלך התאגדות רחב היקף במטרה להעניק לעובדים בית ארגוני חזק ומשמעותי.

מוועד הפעולה נמסר: "אנו, יחד עם רבים מעובדי מכבי ובהם אחיות ואחים, עובדי מנהל, אנשי מקצועות הבריאות ועובדים מתחומים נוספים, מהווים חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות בישראל, אשר מיוצגת ברובה המוחלט על ידי ההסתדרות הכללית. מתוך רצון לחזק את מעמד העובדים, לשפר את תנאי העסקתם ולהבטיח ייצוג משמעותי ומשפיע, בחרנו לעזוב את ההסתדרות הלאומית ולהצטרף להסתדרות הכללית. אנו מקווים כי ייפתח בהקדם הליך הידברות בין הנהלת מכבי להסתדרות הכללית, שיכבד את רצון העובדים ויאפשר לנו ליהנות מייצוגו של ארגון העובדים הגדול בישראל."