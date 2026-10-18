המהומות בצרפת היו צפויות, אך למשטרה לא הייתה דרך לבלום את הכאוס

"ה-17 באוקטובר", כפי שמכונות המהומות שהתחוללו אתמול (שבת) בצרפת, לא הגיע בהפתעה. הצרפתים נערכו ליום ההפגנות הזה כל השבוע, ושוחחו עליו ללא הרף בתקשורת החל מיום שלישי, יום ההפגנות הקודם.

ה-17 באוקטובר הוא השם שנתנה הקואליציה של ארגוני התלמידים ואגודות הסטודנטים ליום השיבושים השישי, שבו הצטרפה למחאת התלמידים גם תנועת 'האפודים הצהובים', שהחלה את הפגנותיה בצרפת לפני 8 שנים. גם המשטרה נערכה מבעוד מועד והודיעה על פריסת אלפי שוטרים במרכזי הערים, תוך דרישה מהציבור להשתתף אך ורק בהפגנות חוקיות.

ההפגנות החוקיות יצאו לדרך אתמול בשעות הצהריים המוקדמות. השתתפו בהן 800 אלף בני אדם לפי המארגנים או 550 אלף לפי הרשויות, בעשרות הערים הגדולות בצרפת. בשעות אחר הצוהריים החלו הפורעים לתקוף את כוחות המשטרה, להציב ברחובות בריקדות (מחסומים מאולתרים) ולהצית מכוניות כך שיחסמו כבישים. דרישות המפגינים נוגעות לתנאי הלימודים בצרפת וליוקר המחייה.

אלפי השוטרים לא הצליחו להגיע למאות הנקודות שבהן פורעים אלימים בזזו חנויות יוקרה, פרצו לבנייני עירייה, השחיתו סמלי שלטון, והטילו חפצים כבדים על כוחות הביטחון מגגות הבתים. לפי תיעודים ברשתות, רבים מהפורעים הם מהגרים או צאצאי מהגרים ממוצא ערבי ואפריקאי. אחרים הם צעירים צרפתים המזוהים עם ארגונים קיצוניים כדוגמת 'אנטיפה'.

דפוס התפרעות חוזר

דפוס ההתפרעות דומה לזה שהתקיים בעשרות מקרי אירועי אלימות המונית בצרפת בשנים האחרונות: בחגים, בניצחונות גדולים של קבוצות כדורגל, בלילה שבו מתפרסמות תוצאות מבחני הבגרות ובפסטיבל 'ליל המוזיקה'. שוב ושוב, המוני פורעים מציפים את מרכזי הערים הגדולות, במיוחד בארבע מהערים הגדולות: פריז, מרסיי, ליון ובורדו.

הם עושים זאת כשפניהם מכוסות, ומפרים את הסדר באותם אופנים: שימוש בזיקוקי דינור בכינון ישיר נגד השוטרים ועל מנת להצית בניינים; הקמת מחסומים מאולתרים והצתתם כדי שייקח זמן רב לפנותם; התפצלות של קבוצות לכיוונים שונים להקשות על כוחות השיטור במרדף אחריהם; ובסופו של דבר ניפוץ זגוגיות ראווה של חנויות, ביזה, והשחתת סמלי שלטון. מלבד מועדים הנעוצים מראש בלוח השנה, היו בצרפת בעשור האחרון לפחות ארבעה גלי מחאות שכללו הפגנות ענקיות של מאות אלפים, וגם במסגרתם היו התפרצויות אלימות דומות.

לפי פרשנים בערוצי הטלוויזיה הצרפתית, המהומות אתמול היו האלימות ביותר לפחות מאז מחאות הסטודנטים במאי 1968. כבר בשעות הצהריים פרצו המפגינים את שערי עיריית מרסיי וחוללו נזק במשרדי ראש העיר ובכיריה. בהמשך גם פרצו לתוך בנייני העירייה של בורדו וליל. את בניין העירייה המפואר בלימוז' שהוקם במאה ה-19 ושרד שתי מלחמות עולם מוחים שרפו, הוא קרס ונגרם לו נזק כבד.

בסך הכול נעצרו אתמול בצרפת 1,200 בני אדם, ו-150 שוטרים ואנשי ביטחון פנים נפצעו. בפריז בלבד נעצרו 855 פורעים – מספר המהווה שיא לדברי מפקדת המשטרה. 13 שוטרים ו-2 כבאים נפצעו בינוני או קשה. מפגין נהרג לאחר ששוטרים השליכו לכיוונו רימון גז מדמיע.

משטרת פריז הודיעה כי הפגנה חוקית שבה השתתפו 110,000 מפגינים עברה בשלום ללא אירועים חריגים, וכי "קבוצות אלימות המזוהות בעיקר עם השמאל הקיצוני ומונות בין 500 ליותר מ-1,000 איש ביצעו חסימות נרחבות, קיימו הפגנות לא מאושרות ועסקו בביזה" במרכז העיר. לפי המשטרה, היא הצליחה לחסום אותן ולהשיב את הסדר עד השעה 23:00. לפי תיעודים ברשתות, פורעים ניסו לפשוט גם על ארמון האליזה, אולם זה לא צלח.

מקרון התייחס באיחור, מלנשון הפנה האשמות למשטרה

בשישי בלילה, בשעה שבכירי כוחות הביטחון ערכו את תדרוכים לקראת ההפגנות שהיה צפוי שילוו בגלי פורענות, נשיא הרפובליקה עמנואל מקרון תועד עם אשתו בריז'יט מקרון בתא ה-VIP בהופעה של סלין דיון ב'דפנס ארנה' בפריז. בשבת, במשך שעות ארוכות של המהומות קולו של הנשיא מקרון לא נשמע.

מקרון צייץ ברשת X לראשונה רק אחרי שערוצי הטלוויזיה בצרפת וברחבי העולם שידרו את מראות בניין העירייה הבוער בלימוז', בהודעה לקונית: "אין מקום לאלימות ברפובליקה שלנו. אלו שנקטו בהרס, תקפו משרדי ממשלה ובתי עסק, ואף בזזו מבני רשות מקומית – יועמדו לדין וייענשו. לאנשי אכיפת החוק שלנו – המגנים על הזכות למחות – אני מביע את תמיכתה של האומה כולה. נעמוד מאוחדים מול אלו הזורעים כאוס, שמטרתם היחידה היא למוטט את המוסדות שלנו, ואשר מונעים מאחרים להביע את תלונותיהם בדרכי שלום".

המנהיג הפוליטי שנחשב לקרוב פוליטית למפגינים האלימים הוא ז'אן לוק מלנשון (75), מנהיג מפלגת השמאל הקיצוני 'צרפת הבלתי נכנעת' (LFI), שהרבה בשבועיים האחרונים להאשים את כוחות הביטחון באלימות מופרזת נגד המפגינים. אתמול בערב, בשיא הכאוס והביזה, פרסם ברשתות את כמה פוסטים המאשימים את כוחות הביטחון במהומות, כולל פוסט שבו כתב "מפקד משטרת פריז שכח לאבטח את ארמון האליזה".

ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו פנה למלנשון ול-LFI: "בין כוחות הביטחון לבין הפורעים והבוזזים – עליכם לבחור צד". הוא תקף את ניסיונותיו של מלנשון לדבריו להסית את הדיון ולתקוף את המשטרה והתקשורת, במקום לגנות באופן חד-משמעי את הפגיעה בשוטרים.

מי שהתבטאה באופן נחרץ במיוחד נגד הפורעים האלימים, ודרשה להחמיר את האכיפה והעונשים נגדם, היא מנהיגת הימין הקיצוני מארין לה-פן. מלנשון ולה-פן הם שני המועמדים המובילים לנצח בסבב הבחירות הראשון לנשיאות צרפת שיערך עוד כחצי שנה, ולעלות לסבב השני המכריע, שבו יבחר הנשיא הבא של הרפובליקה. תפקיד הנשיא מרכז בידיו סמכויות רבות והוא הדמות הפוליטית החזקה ביותר בצרפת.