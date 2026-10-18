ח"כ קרויזר יתייצב לחקירה באזהרה בלהב 433 בחשד לתקיפת שוטרים

ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) צפוי להיחקר היום (ראשון) על ידי יחידת להב 433 בחשד לתקיפת שוטרים לאחר שהשתתף בעימותים עם שוטרים במצפה יריחו לפני כשבועיים וחצי. ח"כ קרויזר הודיע כי יתייצב לחקירה וטען כי הוא עצמו הותקף על ידי השוטרים: "אתייצב לחקירה בראש מורם, אשתף פעולה ולא אנוח עד שהאמת כולה תצא לאור". עוד הוסיף: "אין לי מה להסתיר, ובוודאי שלא אירתע מכנופיית הפושעים שמנסים להפוך את עצם עמידתי על זכויותיי לעילה לחקירה פלילית".

לפי משטרת ישראל, ח"כ קרויזר נכח בעימותים עם שוטרים במצפה יריחו שבמדבר יהודה, בעת שכוח של משטרת ש"י הגיע למקום כדי לעצור חשוד באירוע תקיפה קודם. שלושה שוטרים נפצעו בתקרית, בהם לוחם יס"ם שסבל משבר באפו ושוטר סיור ששבר את ידו. במהלך המהומה אף נגרם נזק לניידת בילוש באמצעות סכין.

מתחקיר של 'הארץ' שפורסם בנוגע לאירוע, עלה כי קרויזר ומנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית איתיאל ניימן היו מעורבים באלימות כלפי השוטרים. השניים הכחישו מעורבות זו, וקרויזר אף ניסה להגיש תלונה נגדם למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) וטען: "הותקפתי על ידי שוטרים גם לאחר שהזדהיתי כחבר כנסת. הטענות המיוחסות לי הן אוסף שקרים חסר בסיס". היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה אישרה למשטרה לחקור את ח"כ קרויזר והתיק הועבר ליחידת להב 433.

ח"כ קרויזר התייחס היום לחקירה ואמר: "העוול החמור שנעשה לי אינו מסתיים באלימות השוטרים שהופעלה כנגדי. הוא נמשך ברגע שבו התייצבתי במח״ש כדי להתלונן, ובמשך כמעט ארבע שעות גלי ובועז רמסו את זכויותיי הבסיסיות ודאגו שתימנע ממני האפשרות למסור את תלונתי. וכל זאת באורח פלא, שבוע וחצי בלבד לפני הבחירות. העיתוי המתוזמן והמתוזמר, לצד ההתנהלות המחפירה, מעידים על ניסיון פוליטי פסול להפוך את הקורבן לחשוד ולהלך אימים על נבחר ציבור באמצעות מערכת אכיפת החוק".