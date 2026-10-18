יו"ר ההסתדרות ביום העלייה: "להכניס תחת כנפי ההסתדרות את כל שבטי ישראל"

"אדם באשר הוא אדם, בטח אם הוא עולה חדש, רוצה שיראו אותו ואת המצוקות שלו", אמר ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות, בכנס 'עולים לתעסוקה' השני שהתקיים בכפר המכביה הבוקר (ראשון) לרגל יום העלייה. "העולים החדשים והוותיקים מרגישים היום שההסתדרות נמצאת יחד איתם".

בר-דוד הורה במהלך כהונתו על הקמת אגף העובד העולה, לאחר שנים של קיפאון בתחום. לדבריו, בשנתיים הקרובות ההסתדרות צפויה לצרף אליה את החבר המיליון, ולעולים משקל משמעותי בזה. "עם כניסתי לתפקיד ב-2019 החלטתי להקים מחדש את האגף כדי להכניס תחת הכנפיים של ההסתדרות את כל שבטי ישראל. ההסתדרות זה גוף שהקים את המדינה ועיצב אותה, היא זו שיכולה לעשות את החיבורים הנכונים ולראות את העולים על כלל הצרכים שלהם".

יו"ר ההסתדרות התייחס לבחירות הקרובות לכנסת: "ההסתדרות היא הבית היחיד שבו כל המפלגות יושבות ביחד, משתפות פעולה, ולא רק למגזר שלהן. אבל יש גם מדינה – ושם אי אפשר להמשיך עם זה שכל אחד למגזר שלו. ההסתדרות תעבוד מול כל ממשלה ומקווה שתיבחר ממשלה טובה ושונה".

אלכס מילר, יו"ר אגף העובד העולה בהסתדרות, אמר כי "יותר מדי עולים עם תארים מתקדמים ומקצועות ביד מתבזבזים פה כי אין תוכנית מסודרת לקליטתם ולשילובם בשוק העבודה". הוא קרא להתערבות המדינה בשוק התעסוקה לטובת העולים החדשים. "בתקופה הקרובה הולך להיות מחסור עצום באנשי מקצוע כי עולי שנות ה־90 יוצאים לפנסיה. המדינה מביאה פתרון קל: נביא עובדים זרים. זו לא ציונות. אנחנו מוותרים פה על עובדים מקצועיים ומשכילים שהגיעו לפה ויכולים להשתלב".

"ההסתדרות יכולה וצריכה לתת פתרון אמיתי לדבר הזה", הוסיף מילר, וקרא לממשלה הבאה: "אחרי הבחירות חייבים ועדה בין־משרדית שתבטל חסמים בירוקרטיים ותיתן מענה לעולים".

"כשהוקמה ההסתדרות, 9 מתוך 10 עולים עזבו. היה קשה ולא היה מי שיעזור", אמר יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי. הוא התגאה בתוכנית לימוד עברית במקומות העבודה, שההסתדרות מובילה בשנים האחרונות ושצפויה לדבריו להתרחב. "לקחנו עובדות ועובדים שלא יודעים עברית, ועם הוועדים וההנהלות אנחנו נותנים להם את השפה העברית".

"העלייה מחבר העמים הצילה את המדינה כלכלית ודמוגרפית", אמר אלקלעי, "אבל הנתונים שהמדינה פרסמה מראים לנו שמספר העובדים העולים המועסקים לא נמצא במקום טוב, במיוחד בשירות המדינה. עלינו לעשות הכול כדי לעזור לעולה להיקלט ולמצוא עבודה. המדינה לא עושה מספיק. אנחנו, ההסתדרות, צריכים לעזור למדינה להעסיק עוד עולים".

"עולים רבים ימשיכו להגיע לארץ בלי קשר לאיזו ממשלה תהיה, ואנחנו מקווה שיהיה מיקוד בעולים", אמר דוד שאולוב, סמנכ"ל וראש מנהלת תעסוקה במשרד העבודה, "חייבים החלטת ממשלה ייעודית בנושא".

גנאדי פולישוק, ראש האגף הקונסולרי ב'נתיב', קרא לשינוי מבני ותפיסתי במערך הקליטה. "ועדת היגוי בין משרדית תאפשר לקדם את העלייה. גוף אחד של המדינה זה מה שאנחנו זקוקים לו כדי שנצליח לייעל את הקליטה, התעסוקה והצרכים של העולים".