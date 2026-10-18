לא מושכים את הזמן: בעולם החליטו לבטל את השנייה המעוברת

הגופים הבינלאומיים למדידת הזמן החליטו לבטל את השימוש ב"שנייה מעוברת". בדומה לשנה מעוברת, שנייה מעוברת נוספה מדי כמה שנים למדידת הזמן ברחבי העולם. מאז 1972 נוספה לשעונים ברחבי העולם שנייה מעוברת 27 פעמים, במטרה לסנכרן בין שתי מערכות למדידת זמן: הזמן האסטרונומי, המבוסס על סיבוב כדור הארץ סביב צירו; והזמן האוניברסלי המתואם (UTC), המשמש תקן עולמי ומבוסס על שעונים אטומיים מדויקים במיוחד. שעונים אלה, שקיימים משנות ה-50, מודדים את הזמן באמצעות תדירות התנודות של אטומים.

הפער בין שיטות המדידה נוצר מאחר שזמן הסיבוב של כדור הארץ אינו אחיד לחלוטין. עד כה הותר פער של פחות מ-0.9 שניות בין שתי מערכות הזמן, ובכל פעם שהפער התקרב לגבול זה נוספה שנייה, כך שאחת הדקות נמשכה 61 שניות. כעת הוחלט לאפשר לפער להצטבר עד לשעה שלמה.

ההחלטה התקבלה ביום חמישי האחרון (15 באוקטובר), במפגש ה-28 של הוועידה הכללית למידות ולמשקלות (CGPM), שנערך בוורסאי, ובהשתתפות נציגים מפ-69 מדינות. ההחלטה העקרונית על ביטול השנייה המעוברת התקבלה כבר ב-2022, אך כעת הוחלט להקדים את יישומה מ-2035 ל-20 במאי 2027. לפי דיווח ב'לה מונד' הצרפתי, רוסיה הייתה המדינה היחידה שהתנגדה להחלטה, בשל חשש לשיבוש מערכת הניווט הלוויינית שלה GLONASS, שבנויה להתחשב בשניות מעוברות.

ההחלטה התקבלה בשל החשש משיבושים במערכות מחשוב ותקשורת, ובפרט בשל האפשרות שבעתיד יהיה צורך דווקא להחסיר שנייה מהשעון (דקה בת 59 שניות), תופעה שטרם התרחשה.

בעשור האחרון חלה האצה מסוימת במהירות הסיבוב של כדור הארץ, כך שכדור הארץ עשוי לסיים סיבוב סביב צירו לפני שעוברות 24 שעות בזמן האוניברסלי המתואם. ההפרש הוא שבריר שנייה ביום, והוא אינו מורגש לבני אדם, אך ניתן למדידה מדעית, ומוביל לאפשרות שתידרש "שנייה מעוברת שלילית" – כלומר דילוג מוחלט על שנייה בכל השעונים.

"מעולם לא נוסתה שנייה מעוברת שלילית", אמר רוברט אדלמאייר, שמייצג את אוסטריה ב-CGPM, "איננו יודעים כיצד מערכות טכניות ברחבי העולם יגיבו לכך". בראיון לשידור הציבורי האוסטרי, אדלמאייר העריך כי לנוכח הגדלת הפער המותר בין שיטות המדידה, יחלפו עוד אלף עד אלפיים שנה לפני שיתעורר שוב צורך בהתאמת הזמן באופן מלאכותי. "אנחנו דוחים את הבעיה לעתיד", הסביר.