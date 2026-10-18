מספר המשרות הפנויות בספטמבר: 148,047 - עלייה של 3,914 בהשוואה לאוגוסט

מספר המשרות הפנויות בישראל עמד בחודש ספטמבר על 148,047, עליה של 3,914 בהשוואה לחודש אוגוסט. שיעור המשרות הפנויות מכלל המשרות עמד על 4.42% בספטמבר לעומת 4.33% באוגוסט.

מספר המשרות הפנויות לעובדי מכירות עלה באחוז ועמד על 11,476. מספר המשרות לנציגי מכירות טלפוניים עלה ב-8% ועמד על 3,042. מספר המשרות הפנויות לפקידים ירד ב-3% ועמד על 2,977.

מספר המשרות הפנויות הממוצע עבור מאבטחים עלה בחודשים יולי עד ספטמבר בהשוואה לחודשים יוני עד אוגוסט ב-11% ועמד על 4,590 משרות. מספר המשרות הפנויות למטפלים סיעודיים ירד באחוז ועמד על 5,182. מספר המשרות הפנויות לנהגי משאיות ואוטובוסים עלה ב-4% ועמד על 5,815.

מספר המשרות הפנויות למהנדסים עלה באחוז ועמד על 11,477 – מתוכם 6,203 משרות עבור מפתחי תוכנה (ירידה של 2%). מספר המשרות הפנויות להנדסאים וטכנאים ירד ב-3% ועמד על 4,446 – מתוכם 679 טכנאי רשתות (ירידה של 24%).

מספר המשרות הפנויות לטבחים עלה ב-6% ועמד על 5,100, בעוד מספר המשרות הפנויות למלצרים ומוזגים ירד ב-8% ועמד על 8,348. מספר המשרות הפנויות לעובדי מטבח וניקיון ירד אף הוא ב-8% ועמד על 5,551.

מספר המשרות הפנויות לרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבניה ירד ב-9% ועמד על 4,379, ואילו מספר המשרות הפנויות לבוני בתים, בנאים ומניחי בטון נותר יציב ועמד על 4,001.

סקר משרות פנויות של הלמ"ס מתבסס על עסקים שמעסיקים יותר מחמישה עובדים.