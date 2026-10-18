ארגון הסגל האקדמי השותף באוניברסיטת תל אביב עתר בדרישה לקבל את נתוני העסקת העובדים

ארגון הסגל האקדמי השותף באוניברסיטת תל אביב, המייצג יותר מ-5,000 חברי סגל, פנה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בעקבות החלטת ההנהלה לצמצם באופן חד צדדי העברת מידע על תנאי העסקתם של חברי הסגל. הארגון דורש שהאוניברסיטה תחזור להעביר לו את מלוא הנתונים הנחוצים לצורך אכיפת ההסכמים הקיבוציים והגנה על העובדים.

לטענת האוניברסיטה, ההחלטה לצמצם את הנתונים המועברים לארגון היא בעקבות תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שנכנס לתוקף באוגוסט 2025. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד כפיר זאב, ומעלה סוגיה עקרונית הנוגעת לתיקון לחוק הגנת הפרטיות ולמפגש בינו לבין זכותו של ארגון עובדים יציג לקבל מהמעסיק את המידע הדרוש לו לצורך פיקוח על יישום הסכמים קיבוציים והגנה על זכויות העובדים.

על פי הבקשה, במשך יותר מ-15 שנה העבירה אוניברסיטת תל אביב לארגון באופן שוטף את נתוני העסקה של אלפי חברי הסגל המיוצגים על ידו. המידע משמש את הארגון לצורך פיקוח על יישום ההסכמים הקיבוציים, בירור זכויות חברי הסגל, מתן מענה לפניות עובדים וניהול משא ומתן קיבוצי.

החל ממרץ 2026 החליטה האוניברסיטה באופן חד צדדי וללא הסכמת הארגון להפסיק להעביר חלק מנתוני ההעסקה שנמסרו לו עד היום באופן שוטף במשך שנים. גם לאחר פניות חוזרות והסברים מפורטים מצד הארגון, האוניברסיטה מסרבת למסור מידע חיוני הנוגע לדרגת המינוי, להיקף ההעסקה ולתואר האקדמי של חברי הסגל. לטענת הארגון, ללא נתונים אלה נפגעת באופן ממשי יכולתו לזהות טעויות במינויים ובתנאי העסקה, לפקח על יישום ההסכמים הקיבוציים ולוודא שחברי הסגל מקבלים את מלוא הזכויות המגיעות להם.

בבקשה נטען כי תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות אינו מונע את המשך מסירת הנתונים לארגון, וכי בכפוף לקיום חובת היידוע כלפי העובדים ניתן להמשיך בהעברתם. עוד טוען הארגון כי האוניברסיטה אינה רשאית להשתמש בתיקון לחוק כדי לשנות באופן חד צדדי הסכמה ונוהג קיבוצי שהתקיימו בין הצדדים במשך שנים. הארגון מדגיש כי לאורך השנים הדגישו בתי הדין לעבודה את בזכותו של ארגון עובדים לקבל מידע הדרוש לו לצורך מילוי תפקידו כארגון היציג של העובדים.

הארגון מבקש מבית הדין להורות לאוניברסיטת תל אביב להמשיך להעביר לו באופן שוטף את דוחות המועסקים המלאים, במתכונת שבה נמסרו עד מרץ 2026, ובכלל זה את הנתונים הנוגעים לדרגת המינוי, להיקף ההעסקה ולתואר האקדמי.

אורי וולמן, יו"ר ארגון הסגל האקדמי השותף באוניברסיטת תל אביב: "מדובר בניצול ציני של תיקון שנועד להגן על פרטיות העובדים, כדי למנוע מהארגון שלנו מידע חיוני להגנה על זכויותיהם. הצענו מספר פעמים לאוניברסיטה לחתום על הסכם שמירת סודיות מחמיר שייתן מענה לכל חשש אמיתי, אך גם הצעה זו נדחתה.

"מצופה מהמוסד האקדמי הגדול והמוביל בישראל לעמוד ברף הגבוה שהוא עצמו אמור לייצג, בוודאי בכל הנוגע לכיבוד ושמירה זכויות עובדים. אנחנו מקווים שבית הדין יבהיר שתיקון לחוק שנועד להגן על עובדים אינו יכול לשמש כסות לפגיעה בזכויותיהם או ביכולתו של ארגון העובדים להגן עליהן".

גילוי נאות: הכותב הוא חבר ארגון הסגל השותף באוניברסיטת תל אביב.