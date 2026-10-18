נציגות כפולה בגמר אחד: ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ׳ ישתתפו בגמר קרקע באליפות העולם

הישג מרשים לנבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים באליפות העולם המתקיימת ברוטרדם, הולנד: האלוף האולימפי ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ׳ (מכבי תל אביב) הבטיחו היום (ראשון) את מקומם בגמר הקרקע שייערך ביום שבת, 24 באוקטובר.

דולגופיאט, אלוף אירופה המכהן בקרקע, הציג תרגיל מוקדמות מצוין שזיכה אותו בציון 14.300 נקודות, והעפיל לגמר מהמקום השלישי. לצדו רשם ברקוביץ׳ הישג משמעותי במיוחד, כאשר כבר בשנתו הראשונה בדרגת הבוגרים העפיל לגמר אליפות העולם מהמקום השביעי, עם ציון של 14.033 נקודות.

מדובר בהישג היסטורי עבור ההתעמלות הישראלית, עם נציגות כפולה בגמר אחד על הבמה החשובה ביותר של הענף. מלבד העפלות אלה, הציג ברקוביץ׳ יכולת מצויינת גם בתחרות הקרב-רב שאותה סיים במקום 37 בעולם עם 77.065 נקודות.

נבחרת ישראל, שהעפילה לתחרות הקבוצתית השנה, סיימה במקום ה-20 בעולם. הנבחרת כוללת גם את רון פיאטוב, איליה ליובימוב ורון אורטל, כולם מתעמלי מכבי תל אביב.

אבי שגיא, יו"ר איגוד ההתעמלות בישראל: "יום מרגש להתעמלות הישראלית. לראות את ארטיום ממשיך להפגין יכולת גבוהה בצמרת העולמית, ולצדו את נועם, שכבר בשנתו הראשונה בבוגרים מעפיל לגמר אליפות העולם, זו גאווה גדולה. ההישג הזה מבטא גם את ההווה המצוין של הענף וגם את דור העתיד שלנו. ברכות למתעמלים ולצוות המקצועי על העבודה הרבה, ומחזיקים אצבעות לשניהם בגמר".

סרגיי וייסבורג, מאמן לאומי בהתעמלות מכשירים בנים, הוסיף: "אנחנו גאים מאוד! ארטיום ממשיך להציג יציבות ברמות הגבוהות ביותר, ונועם מוכיח כבר בשנה הראשונה בבוגרים שיש לו מקום בצמרת העולמית. זו תוצאה של עבודה קשה וממושכת, ועכשיו הפנים לגמר, שבו נרצה להציג את הביצועים הטובים ביותר שלנו".

המשלחת הישראלית ממשיכה בתחרויות אליפות העולם, כאשר בהמשך צפויות גם מוקדמות נבחרת הנשים והגמרים הקבוצתיים והאישיים, בהתאם להעפלות.