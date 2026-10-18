הנשיא טראמפ: מביע את תמיכתי המלאה והמוחלטת בנתניהו בבחירות הקרובות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תמך היום (ראשון) בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות ב-27 באוקטובר.

בפוסט ברשת טרות' כתב הנשיא:

"לאנשי ישראל הדגולים:

"ביבי נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול אף יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הסיסמה שלה בת 51 השנים: „מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול”. איזו מדינה יכולה לשרוד כאשר מאפשרים להשמיע דברים כאלה, משום שבסופו של דבר, הם תמיד מתגשמים? זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את הביטוי המאיים הזה, אך הם הושמדו באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ואם לא ישנו את דרכיהם במהירות, נשלים בקרוב את המלאכה.

"אם לישראל יהיה מנהיג לא נכון, כלומר כל אדם שאינו ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואני אינני נוטה לעשות זאת. ביבי נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות עצומה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!

"צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים או נשים רגילים במצבים כאלה היו קורסים תחת הלחץ — אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא התחזק עוד יותר, והוא שומר על אותה עוצמה גם היום.

"זאת סוג השותפה שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל, מדינה שהיא עשתה למענה כל כך הרבה.

"אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בביבי נתניהו לקראת התמודדותו הקרובה בבחירות לכהונה נוספת כראש ממשלת ישראל.

"ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!

"תודה על תשומת לבכם לעניין זה.

"דונלד ג'יי. טראמפ נשיא ארצות הברית של אמריקה".

נתניהו צייץ ברשת X בתגובה: "תודה לך הנשיא טראמפ על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת. יחד נשלים את המשימה!"

תודה לך הנשיא טראמפ על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת. יחד נשלים את המשימה! pic.twitter.com/0D4h9hkL5o — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 18, 2026