התנגדות לדרישת יו"ר הסתדרות המורים לנהל כעת מו"מ על הסכם שכר חדש למורים

התנועה לאיכות השלטון מתנגדת לדרישה של יו"ר הסתדרות המורים, יפה בן דויד, לפתוח במשא ומתן על הסכם שכר חדש למורים לפני קיום הבחירות או מיד אחריה – כך על פי מכתב שנשלח ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביום רביעי האחרון.

תוקפו של הסכם השכר בהסתדרות המורים, שנחתם ב-2022, פג בדצמבר הקרוב. לפני כשבועיים פנתה בן דויד בדרישה למשרד האוצר להתחיל במשא ומתן על הסכם חדש כבר עכשיו. עם זאת, בתנועה לאיכות השלטון טוענים כי אפשר להמשיך עם הסכם השכר הנוכחי עוד כמה חודשים לאחר הבחירות (שיתקיימו הבחירות ב-27 באוקטובר) – על רקע העובדה שאולי תקום ממשלה חדשה עם שר חינוך חדש – ורק אז לפתוח במשא ומתן על הסכם שכר חדש.

במכתב של התנועה לאיכות השלטון לא נכתב שכל זמן שהסכם השכר הנוכחי נמשך, למעשה חלה הקפאת שכר על מאות אלפי עובדי ההוראה שחתומים עליו.

התנועה לאיכות השלטון מתנגדת לדרישתה של בן דויד משום שלאחר הבחירות צפוי לעבור זמן מה עד שימונו שר חינוך ושר אוצר חדשים שיתוו את המדיניות שלהם לגבי מערכת החינוך – ולכן בתנועה לאיכות השלטון רוצים למנוע מצב שבו יתקבלו החלטות בממשלה הנוכחית – שבפועל סיימה את תפקידה – שיהיו בעלות השלכות על ממשלה עתידית שעדיין לא קיימת.

במכתב נכללות גם הנחיות שהעבירה ביולי האחרון בהרב-מיארה לחברי הממשלה לקראת תקופת הבחירות הקרובה, כמו גם החשש שלה "מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך".

הסתדרות המורים מייצגת את עובדי ההוראה בגני הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. להסכם שכר עם הארגון יש השלכות כלכליות ופדגוגיות לטווח ארוך משום שתוקפו הוא ארבע שנים והוא מחייב גם את הממשלה.