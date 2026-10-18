היסטוריה בטיפוס הישראלי: יוני כץ זכה במדליית זהב בגביע העולם בבולדר

יוני כץ זכה הלילה (ראשון) במקום הראשון בגביע העולם בבולדר בענף הטיפוס, שנערך בסולט לייק סיטי שבארצות הברית, והחזיר את ישראל לראש הפודיום בגביע העולם, לראשונה מאז הישגו של אלכס חזנוב ב-2018. כץ סיפק הופעה יוצאת דופן בגמר והיה המטפס היחיד שהצליח להשלים את בעיית הבולדר האחרונה, בדרך לניצחון ולנגינת התקווה על אדמת ארצות הברית.

הישג חסר תקדים: ארבעה ישראלים בחצי הגמר ושניים בגמר

ההישג הישראלי לא הסתכם במדליית הזהב. המשלחת הישראלית הפגינה דומיננטיות חסרת תקדים בתחרות, כאשר לראשונה בהיסטוריה כל ארבעת נציגי ישראל במוקדמות הגברים, עדי ברק, תומר יעקובוביץ, אור מרק ויוני כץ, העפילו לחצי הגמר. שניים מהם, כץ ומרק, המשיכו לגמר, הישג נוסף שמעולם לא נרשם בטיפוס הישראלי בגביע העולם בבולדר. מרק סיים במקום השישי.

התחרות בסולט לייק סיטי היא התחנה האחרונה בסבב גביע העולם לעונת 2026, ומהווה סיום מתוק במיוחד לעונה ההישגית הטובה ביותר בתולדות הטיפוס הישראלי בבולדר, הן בבוגרים והן בנוער.

במהלך העונה רשמו מטפסי ישראל חמש העפלות לגמרים בגביעי העולם לבוגרים, לצד הישגים יוצאי דופן בזירה האירופית והעולמית. בנבחרות הנוער הוכתרו השנה שני אלופי אירופה ישראלים, לצד זכיות נוספות במדליות והעפלות לגמרים של ספורטאים וספורטאיות ישראלים. ההישגים הללו משקפים את ההתקדמות המשמעותית של הטיפוס התחרותי בישראל ואת התבססותה של ישראל כאחת המדינות הבולטות בזירה הבינלאומית בבולדר.

מנכ"לית התאחדות הטיפוס: "לא מדובר בהצלחה נקודתית, אלא בתהליך מקצועי ארוך טווח"

מנכ"לית התאחדות הטיפוס בישראל, אמור פז, מסרה: "אנחנו מסיימים את העונה ההישגית הטובה ביותר שידע הטיפוס הישראלי, וקשה לחשוב על דרך מתוקה יותר לסיים אותה מאשר עם מדליית זהב בגביע העולם. ההישג של יוני הוא רגע היסטורי ומרגש, אבל לא פחות מכך, אנחנו גאים בעומק ובאיכות שהנבחרת הישראלית הציגה השנה. ארבעה ספורטאים בחצי הגמר ושניים בגמר הם עדות לכך שלא מדובר בהצלחה נקודתית, אלא בתהליך מקצועי ארוך טווח שנושא פירות.

"ההצלחה הזו היא תוצאה של עבודה משותפת של ספורטאים, מאמנים, צוותים מקצועיים ומערכת שלמה שמאמינה בפוטנציאל של הטיפוס הישראלי. אנחנו גאים בדרך שעשינו, ונרגשים עוד יותר לקראת מה שמחכה לטיפוס הישראלי בשנים הבאות, כאשר המטרה הקרובה היא לוס אנג'לס 2028".

הערב יתקיימו שלבי חצי הגמר והגמר בנשים. איילה כרם תתחרה בחצי הגמר, עם הזדמנות להוסיף הישג נוסף לעונה ההיסטורית. בתחרות השתתפו גם המטפסות הצעירות עלמה ספיר הלוי ותמר כהן, המייצגות את דור העתיד של הטיפוס הישראלי.