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בעולם

לילה שני של מהומות וביזה בפריז; מקרון: "אלו שהרסו חייבים לשלם, אלו שבזזו חייבים לפצות"

נשיא צרפת גינה את המהומות והבחין בין מפגינים שלווים לפורעים, והודיע כי הרשויות המקומיות יוכלו לאסור התכנסויות במקרים מסוימים | לפי הרשויות, כ-1,000 שוטרים נזקקו לטיפול רפואי | לה פן האשימה את מקרון במשבר, וטראמפ קרא לסגור את הגבולות

מכונית עולה באש בכיכר רפובליק במהלך מחאת התיכונים של ה-17 באוקטובר 2026 בפריז, צרפת (צילום: AP/Thibault Camus)
מכונית עולה באש בכיכר רפובליק במהלך מחאת התיכונים של ה-17 באוקטובר 2026 בפריז, צרפת (צילום: AP/Thibault Camus)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
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עדכון אחרון: 18.10.2026 | 22:10
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נשיא צרפת עמנואל מקרון פנה הערב (ראשון) לאומה והבטיח כי "תינתן שקיפות מלאה" בנוגע לאלימות. "אלו שהרסו חייבים לשלם; אלו שבזזו חייבים לפצות", התעקש הנשיא, בהבטחה שמופנית ככל הנראה לבעלי העסקים שנפגעו מהביזה.

מקרון הבחין בין פורעים לבין "מפגינים בעלי דרישות לגיטימיות" ואמר כי "לעולם אל לנו לבלבל בין מפגינים שלווים לבין בוזזים ומפרי סדר, משום שיש אנשים שמרגישים בצדק שמחירי הדלק עולים יותר מדי. זה קורה בגלל המלחמה באיראן".

מקרון הודיע כי לרשויות המקומיות תינתן הסמכות לאסור על התכנסויות במקרים מסוימים, וכי המושלים יוכלו לקבל את ההחלטות בעצמם במטרה "להגן על הערים שלנו".

הנשיא קרא לגורמים פוליטיים ולאיגודי עובדים לגנות את האלימות. שישה חודשים לפני הבחירות לנשיאות, קרא מקרון לקיים דיונים "מול המפלגות, ולא ברחובות באמצעות אלימות". "המדינה שלנו ראויה לבחירות לנשיאות ברמה גבוהה", הצהיר הנשיא, והביע את רצונו שהדיונים יתקיימו מול המפלגות ולא באמצעות אלימות ברחובות.

לה פן מזהירה מפני "איום על הדמוקרטיה" ותוקפת את מקרון

מוקדם יותר היום הזהירה מארין לה פן מפני "איום על הדמוקרטיה" ותקפה בחריפות את "השלטון המקרוניסטי המותש". לה פן, מועמדת הימין הקיצוני לבחירות לנשיאות ב-2027, פנתה לצרפתים במסר שפרסמה ברשתות החברתיות, ובו אמרה: "ראיתם אתמול את ערינו, רחובותינו, ארצנו, מושחתים, מוטרדים, שדודים. אנו חיים במשבר עמוק של אמון, של סמכות, המאיים על הדמוקרטיה. ארצנו לכודה במלתעות, או אף בשבי, בין האלימות לחוסר האונים".

לה פן הטילה את האחריות על השמאל הקיצוני ועל הנשיא מקרון, שלדבריה הוא "חסר אמינות וסמכות".

גם ג'ורדן ברדלה, מספר שתיים במפלגתה של מארין לה פן ומועמדה לתפקיד ראש הממשלה, מתח ביקורת חריפה על דבריו של מקרון. "נאום עלוב של עמנואל מקרון", אמר ברדלה. "שלטון זה, הפחדן והלא ממוקד, אין לו עוד מה לומר לצרפתים, אין לו עוד מה להציע להם. אין לו אפילו עוד את הכוח להגן עליהם".

עימותים וביזה ברחובות פריז: יותר מ-2,000 בני אדם נעצרו

גל חדש של אלימות פרץ אחר הצהריים (ראשון) בבירה הצרפתית. יחידת משטרה ייעודית לטיפול בהפרות סדר נפרסה בלב פריז זה היום השני ברציפות, ובתקשורת הצרפתית דווח על עימותים בין מאות פורעים לכוחות הביטחון. קבוצות של צעירים רעולי פנים תקפו חנויות ובזזו אותן.

עימותים בין המשטרה למפגינים בפריז, יום שבת, 17 באוקטובר 2026 (צילום: AP/Thibault Camus)
עימותים בין המשטרה למפגינים בפריז, יום שבת, 17 באוקטובר 2026 (צילום: AP/Thibault Camus)

"למעלה מ-2,000 בני אדם נעצרו", כתב שר הפנים לורן נונייז ברשת החברתית X אחר הצהריים.

הנתונים העדכניים בנוגע לאלימות שנרשמה ביום שבת מזעזעים את צרפת. כ-1,000 שוטרים נזקקו לטיפול רפואי, בהם שבעה שמצבם אנוש. הרשויות במחוז בוש-דו-רון הודיעו כי זיהו יותר מ-30 אלף פורעים שהשתתפו בביזת חנויות. מדובר במספר חריג, שהותיר מומחים בתחומי השיטור ומערכת המשפט המומים.

טראמפ מאשים את ההגירה: "סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניצל את אירועי האלימות כדי להטיל את האשמה על ההגירה. "צרפת בוערת! הגירה של אנשים מעולם שונה לחלוטין, אנשים הנושאים שנאה בליבם, ריסקה את המדינה הזו, שהייתה פעם גדולה", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social ביום ראשון אחר הצהריים.

"סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב, לפני שיהיה מאוחר מדי!", הוסיף.

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