צה"ל: ישראלים ריססו כתובות גרפיטי והציתו מכולה סמוך לוואדי אל רחים שבאזור חברון

מספר ישראלים נכנסו היום (ראשון) למרחב הכפר ואדי אל רחים שביהודה, ריססו כתובות גרפיטי והציתו מכולה ששימשה כמחסן, כך מסר דובר צה"ל.

מוקדם יותר היום זוהתה שריפה סמוך למאחז בלתי חוקי באזור. בעקבות זאת הוזעקו למקום כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש"י, שערכו סריקות לאיתור החשודים. בהמשך התברר כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר, ריססו כתובות גרפיטי והציתו את המכולה.

כוחות משטרה, בהם חוקרי זיהוי פלילי ממחוז ש"י, פתחו בחקירת האירוע וביצעו תחקור בשטח באבטחת כוחות צה"ל.

בנוסף, במהלך היום פעלו כוחות הביטחון לפינוי המאחז הבלתי חוקי.