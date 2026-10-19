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תשתיות וסביבה

מזג האוויר: מעונן חלקית עד מעונן, ירידה קלה בטמפרטורות

ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר | ביום רביעי הטמפרטורות יעלו מעט | ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, ואחוזי הלחות יירדו

עננים במפרץ חיפה (צילום: ארז רביב)
עננים במפרץ חיפה (צילום: ארז רביב)
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עדכון אחרון: 19.10.2026 | 6:25
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    מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. במישור החוף צפוי טפטוף קל בשעות הבוקר.

    מחר לא יהיה שינוי ניכר, וביום רביעי הטמפרטורות יעלו מעט. אחר הצהריים ביום רביעי ינשבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף. בחמישי תורגש התחממות נוספת, אך אחוזי הלחות יירדו.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-21, תל אביב 18-25, חיפה 19-24, צפת 13-21, קצרין 16-25, טבריה 19-27, נצרת 17-25, עפולה 16-27, בית שאן 19-29, לוד 18-26, אשדוד 19-25, עין גדי 22-26, באר שבע 16-26, מצפה רמון 16-23, אילת 22-30.

    תגיות:
    פעמון

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